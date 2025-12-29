中共火箭演習亂航班 國內線6千人受影響、國際航班繞路飛

中共軍演影響航路使用，國籍航空透過調整航路等方式執飛航班。示意圖。(記者吳亮儀攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕中共突對台實施「正義使命－2025」軍事演習。中國民航單位配合火箭發射演習，明天(12月30日)上午8時至晚間6時於台海周邊劃設7處臨時危險區，禁止航空器進入。我方管理的台北飛航情報區，國際線11條航路因此不得使用，僅3條可通行，國籍航空要透過調整航路等方式執飛航班；國內線往返金門、馬祖航路遭阻隔，公告時段內航班將無法飛航，預估約6000名旅客受影響。

中國民航單位今天上午7時30分發布飛航公告，明天上午8時至晚間6時在台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習，並禁止航空器進入。

交通部民航局表示，台北飛航情報區(FIR)共14條國際航路及4條國內航路，7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR航路，國際線僅東北面往返日本航路R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖航路遭阻隔，公告時段內航班將無法飛航。

民航局指出，依據國際民航組織相關規定，任何影響航路使用的演習活動，最遲應於7天前發布飛航公告，且實務上亦須先與受影響飛航情報區溝通協調；中國僅在1天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例，且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用的作為，實棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧，交通部嚴厲譴責此等粗暴及挑釁作為。

據統計，明天上午8時至晚間6時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線受影響航班，金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明天一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6000人。

民航局表示，為確保空中交通安全，對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位並將視明天演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

也就是說，國際線航路雖受影響，不過航空公司可透過調整航路執飛航班。據了解，華航、長榮、星宇、台灣虎航明天國際航班表定正常起降。

交通部部長陳世凱今天指示民航局，務必與國軍及相關單位緊密合作，即時掌握空域動態。民航局也呼籲旅客，出發前先查詢航空公司官網或App確認最新航班動態，或留意機場電子看板與廣播資訊。

