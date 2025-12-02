中共火箭砲命中百公里外海上10公尺靶! 對飛彈快艇、無人艇形成「具性價比」威脅

傳此次試射的 PHL-03 遠程火箭炮。 圖：翻攝自騰訊網《边解感》

[Newtalk新聞] 據《边解感》在騰訊網上表示，近期解放軍在一次試射中，以 PHL-03 遠程火箭砲成功命中百公里外海面上直徑約 10 公尺的飄浮靶。這可能是針對諸如飛彈快艇、佈雷艇甚至無人艇等低價值目標的試驗，其重點不在於精確，而是更具「性價比」的交換。

PHL-03 遠程火箭砲是中國以蘇聯 BM-30「龍捲風」火箭砲為原型，設計的一款多管火箭發射器，簡稱「300 遠火」。雖然在 2019 年已服役了改進型的 PHL-16，但對於一款以量勝質，重視火力覆蓋的武器而言，這些舊型號依然有相當之價值。

PHL-16 多管火箭發射器。圖：翻攝自 X《Alex》

近年中華民國國軍擬成立「濱海作戰指揮部」，下轄反艦飛彈丶飛彈快艇丶海洋監偵等部隊，很可能以飛彈快艇為主要的船艦編制。倘若解放軍得以進一步提升火箭彈的打擊效能、增加射程、克服低命中率的缺點，將對小型艦艇造成不小的威脅。《边解感》提到，台灣西部沿海的快艇、佈雷艇、雷達點位以及指揮節點皆可能暴露在威脅範圍內。

PHL-03 的有效射程約在 100 至 150 公里左右，對於平均 180 公里寬的台灣海峽，似乎僅能算是堪堪合格，但若從反艦武器的角度來看，仍能夠對海峽起到一定程度的封鎖作用，降低維持制海權的成本與風險。《边解感》認為 PHL-03 的火力覆蓋能力以及 PHL-16 的遠程打擊能力，正好可以構成一套兼顧精確與實惠的火力體系。

