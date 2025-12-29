中共火箭軍是否實彈射擊？ 國防部：嚴密觀察 細節不便說明

解放軍東部戰區今（29日）突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，於台海周邊進行實彈軍演。我國防部今下午4時30分召開記者會，媒體提問，中共火箭軍也有參與軍演，國防部有無監測到動態？情次室次長謝日升中將表示，火箭軍當然是監控項目，目前也嚴密觀察，細節部分涉及情蒐內容，不便說明。

對於中共東部戰區對台軍演，情次室次長謝日升中將表示，第一個時間點是今早7點半，東部戰區聲稱在台灣周邊海空域實施對台軍演，東部戰區新聞稿劃設5個聯合演訓區，實施海空戰備警巡，奪取制權，要港要域封控等演練。

廣告 廣告

紐約時報提問，中共火箭軍也有參與軍演，國防部有無監測到動態？是否有實彈射擊？有專家認為明天會對台灣封鎖，國防部也如此研判嗎？

情次室次長謝日升中將表示，火箭軍當然是監控項目，目前也嚴密觀察，細節部分涉及情蒐內容，不便說明。封控部分，共軍劃設區域除了已經把我們12海浬劃設進去，另外在周圍我們多條國際航線都已經包含在裡面，的確會造成行經台灣周邊的國際航班，乃至於要到我們國家起降的飛機受到一定的影響，在演訓區內還有其他商船也會在這個時間點通過這個區域。

華爾街日報提問，實際上開始軍演的時間大概是什麼時候？

情次室次長謝日升中將表示，共軍今早7點半對外宣布，實際上的行動是在7點半之前，我們在7點半之前掌握到共軍活動，細部不方便透露。這次演習區域劃設在我們12海浬之內，意涵大家應該一眼就看出來。

【看原文連結】