中共為何不敢拿金門？顏擇雅驚爆「忌憚這件事」：怕西藏香港全造反

國民黨立委陳玉珍的「非台灣人」言論引發爭議，作家顏擇雅進一步分析指出，北京之所以遲遲不對金門動武，並非不能，而是忌憚引發「公投連鎖效應」，擔心西藏、香港等地跟進要求自決。她更犀利諷刺，中共頻繁招待陳玉珍卻維持現狀，雙方關係其實是各取所需的「利益交換」，根本只是在「一起吃統戰飯」。

作家顏擇雅近日針對國民黨立委陳玉珍的言行在臉書發表看法，並深入剖析金門在兩岸對峙中的地緣政治風險。她指出，既然金門被中共官方定義為「台灣地區」的一部分，若北京當局意圖讓總統賴清德難堪、或讓華府感到為難，攻佔金門理應是最容易達成、成本最低的軍事目標，甚至還能藉此一雪當年古寧頭戰役之恥。

顏擇雅擔憂地表示，陳玉珍不斷強調「不是台灣人」的論述，宛如在「催眠」金門鄉親，降低對危機的警戒。她大膽推演，若共軍真的兵不血刃拿下金門，屆時台灣方面或許只能呼籲北京比照2014年俄羅斯併吞克里米亞的模式，舉行歸屬公投來解決爭議。

然而，為何北京遲遲不動手？顏擇雅推測，中共真正的顧慮在於「公投議題的擴散」。她分析，一旦北京允許金門人透過公投決定命運，將陷入邏輯上的困境，如果金門可以公投，那麼台灣本島若要舉辦統獨公投，北京將失去阻擋的正當理由；更甚者，這把火可能延燒至中國內部，屆時西藏、香港甚至上海等地的人民，恐將群起效尤要求公投權利。

文末，顏擇雅以犀利的筆觸諷刺道，這或許解釋了為何中共頻繁邀請陳玉珍訪中，並堅持稱呼她為「台灣地區民意代表」，卻又不對「自古不屬台灣」的金門採取實際行動。她直言，這層關係與其說是嚴肅的政治統戰，不如說是一種荒謬的「互利共生」，雙方都在這場戲碼中各取所需，說穿了根本就是「大家一起吃統戰飯」。

