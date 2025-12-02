中共為何不認《舊金山和約》？她揭崩潰關鍵：比「台灣有事」更嚴重

政治中心／黃韻璇報導

日本首相高市早苗近日表示，若台海爆發軍事衝突、動用軍艦等武力行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，此言論引發中國強烈反彈。26日高市早苗再喊「日本沒立場認定台灣法律地位」。（圖／翻攝自高市早苗Instagram）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。高市早苗近日出席國會的黨魁辯論時，再次強調日本對台灣態度不變，並引《舊金山和約》直言「日本沒有立場認定台灣法律地位」，中國外交部則再度跳腳，強調中方從來沒有接受過《舊金山和約》。此言論一出隨即引發各界熱議，反紫光奇遊團成員、科技專家許美華就分析中國崩潰主因，直言「高市說《舊金山和約》，是比「台灣有事」還更嚴重的事」。

上個月26日黨魁討論會上，高市早苗針對先前「台灣有事」議題再度發言，提到目前日本與台灣維持「非政府間的實務關係」，強調過去日本在《舊金山和約》中已經放棄對台灣的所有權利及權限，因此「日本沒有立場認定台灣法律地位」。然而中國官媒《新華社》12月1日卻發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」，再次強調《舊金山和約》違反了1942年《聯合國家宣言》中關於禁止與敵國單獨媾和的規定，違反聯合國憲章和國際法基本原則，其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，都是非法無效的，中方從來沒有接受過《舊金山和約》。

許美華表示「其實，高市說《舊金山和約》，是比「台灣有事」還更嚴重的事」，提到中國之所以對《舊金山和約》這麼感冒，是因為《舊金山和約》的最大重點，就是日本放棄對台灣、澎湖的主權；但台灣的主權／地位歸屬，並沒有同時做出界定。這也是許多獨派大老過去幾十年一直大聲疾呼的「台灣地位未定論」，而中國當然一直拒絕承認《舊金山和約》，並稱該合約對台灣主權的處置「非法無效」。

中國官媒《新華社》12月1日發文稱「中方從來沒有接受過《舊金山和約》」。（圖／資料照）

至於《舊金山和約》這個議題為何又突然跑出來？許美華點出，要從今年9月中開始說起。美國在台協會（AIT）在9月12日回覆台灣《中央社》查詢表示，中國試圖扭曲（intentionally mischaracterizes）《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》的歷史文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，AIT明確表示，北京的敘事是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。之後《聯合報》還去詢問美國國務院，結果美國國務院回覆台灣《聯合報》查詢時重申，「AIT已準確地傳遞訊息，中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣行動，以征服台灣。」

許美華直言，台灣獨派人士過去到處奔走講了幾十年，就是希望國際社會表態支持「台灣地位未定論」，但是在中國惡勢力打壓下，總是孤鳥難鳴。終於，台灣靠著自己的努力，成為全球不可缺少的半導體供應鏈，再加上美中對抗的大戰略架構，終於等到了國際盟友的聲援。她忍不住嘆，美國在國際情勢詭譎、台灣面臨歷史時刻之際，重提「台灣地位未定論」，真的讓人很感動。

許美華認為，美國在國際社會沈默數十年之後，第一個重新開啟了這個重要議題，日本首相高市早苗適時引用《舊金山和約》，也看出美日同盟對台灣地位未定的共同立場和默契。若再加上歐盟對民主台灣的友善和支持，苦了幾十年的台灣，終於迎來國際社會的認同。她期盼，「二戰之後台灣地位未定，之後台灣的未來，就是2300萬台灣人共同決定、承擔了。有生之年，我要看到台灣成為真正自由的正常國家！」

