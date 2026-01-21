中共無人機侵擾東沙領空的防衛與法律問題
翁魁隆／軍法官、國防戰略研究者、博士候選人、律師特考及格
在和平與衝突的幽暗交界處，領空的主權界線往往是一道脆弱卻又神聖的紅線。2026年1月17日清晨，中共一架監偵型無人機於5時44分至48分間，侵入我國東沙島領空。這短短四分鐘的航跡，不僅震動了寧靜的長空，更向台灣乃至國際社會投下了一枚試探性的「法律戰」與「灰色地帶」深水炸彈。臺灣所面對的，不僅是軍事科技的博弈，更是一場關於國際法、自衛權與政治藝術的精密平衡。
根據 1944 年《國際民用航空公約》（即《芝加哥公約》）第一條：「締約各國承認每一國家對其領土之上的空氣空間具有完全的和排他的主權。」儘管該公約主要規範民航，但其所確立的「主權排他性」已成為習慣國際法，一體適用於軍用航空器。
當中共軍用監偵無人機未經授權進入東沙島 12 浬領空時，這已非單純的「防空識別區」（ADIZ）侵擾，而是實質的主權侵犯。在法律層面上，這並非「導航失誤」可以輕易帶過，因為軍用監偵設備具備高度的定位精度。這種行為在國際法上被視為對他國主權的直接試探。國際社會對此有一套由冷轉熱、階梯升級的規範，從雷達監控、廣播告警，到戰機緊急升空後的伴飛與識別。每一吋航跡，都是在法律框架下傳遞「此地不容侵犯」的訊號。
社會大眾在對於此次侵擾，最多的質疑是：「既然侵犯主權，為何不直接擊落？」這涉及了《聯合國憲章》第 51 條關於「自衛權」的嚴謹辯證，以及武裝衝突法（國際人道法）的核心原則。直接攻擊是否違反國際法？答案藏在「比例原則」（Proportionality）與「必要性」（Necessity）的天秤兩端。若入侵者展現了明確的「敵對意圖」（Hostile Intent）或正在進行「武裝攻擊」（Armed Attack），受侵犯國行使自衛權將其擊落，具備絕對的法理正當性。然而，中共此次派遣的是「監偵型」無人機。若其並未掛載武器，且飛行姿態不具備即時衝撞或攻擊性，一旦我方貿然扣動扳機將其擊落，在國際政治層面，可能被中共反過來利用，指控我方為「開火第一人」（First Shot），進而將衝突升級的正當性歸咎於臺灣。
運籌於帷幄之中，決勝於千里之外！看不見的戰爭，在那四分鐘正在驚心動魄地上演。軍事決策者必須在幾秒鐘內判斷，眼前的威脅是即將落下的雷霆，還是一場政治上的騷擾？我國國軍此次採取「國際頻道廣播、警告後驅離」的處置，完全符合國際法上的「必要性」順序——先以非暴力手段尋求排除威脅。在未確認敵機具備即時武裝威脅前，保持制怒的專業感，反而能在國際法理爭議中站穩腳跟。
此次侵擾的時間（黎明前）與地點（東沙島）極具戰略意涵。中共此舉並非隨機，而是經過精密計算的「切香腸」戰略。首先，東沙島位處南海門戶，戰略地位極其重要，但相對於台灣本島，其防禦縱深與支援能量較弱。中共選擇東沙，是為了測試我國對於「離島領空」侵犯的容忍底線。若我方反應過激，彼方可藉此封鎖或奪島；若我方反應消極，彼方則可宣稱對該領空擁有實質控制權，進而將東沙「內海化」。其次，中共透過無人機侵入東沙，是在製造一種「灰色地帶」的常態。當這種侵犯成為日常，國際法上的「默許」風險便會增加。中共試圖透過這種低烈度的挑釁，瓦解我國對領空的實質管轄權，同時觀察美軍在該區域的偵巡反應。另外，若使用載人戰機侵入領空風險極高（若失事將引發政治風暴），但使用無人機則不然，即便被擊落，中共也可將其歸類為「技術故障」或「科研用途」，這賦予了中共極大的戰略迴旋空間。
然而，在高度透明的當代，公開中共飛行載具的影像軌跡與電子參數，透過國際社會給予輿論壓力，往往比飛彈更具穿透力。此次國防部迅速發布新聞稿斥責其「高度挑釁」，便是正確的國際敘事戰策略。
面對日益頻繁的領空侵擾，台灣未來的國防建議應朝以下三點邁進：
一、修訂並明確化交戰規則（ROE）
國防部應針對無人機侵入領空的不同情境（高度、距離、是否掛彈、是否具備監控能力），修調更具體的彈性處置程序。
二、強化東沙與離島的偵打一體能量
離島防衛應部署更先進的低空近防武器（如方陣快砲陸基版或先進攔截無人機系統），並建立外離島（含東沙）與本島的即時數位鏈路，確保決策的零時差。
三、構建「區域安全共同體」的法律共識
臺灣應與理念相近國家（如美、日、菲、韓）針對中共無人機侵擾達成法理共識。當中共無人機侵入東沙領空，這不只是台灣的事，而是破壞了南海航行自由與國際航空秩序（臺灣有事，不只日本有事，更是東亞有事、全球有事）。透過國際協作，將「臺海問題」轉化為「全球秩序問題」。
領空防衛的本質，並非追求毀滅，而是追求「威懾」。一個成熟的國家，在面對挑釁時，既要有能擊落敵機的鋼鐵實力，更要有不輕易啟動戰火的法理素養與戰略智慧。中共在東沙的四分鐘侵擾，是對臺灣意志的一場測驗。我們以國際廣播與嚴正警告作答，展現了身為負責任區域成員的克制；但在未來，當灰色地帶的濃霧逐漸轉向黑色幽暗時，我們必須準備好更精密的法律利劍與更堅實的科技盾牌。在雲端之上，每一架升空的戰機都是為了確保地上的寧靜；而那些在法律與武力之間尋求的最佳平衡，正是文明守護主權的最高表現。
★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。
回到原文
更多鏡報報導
紀永添專欄：無人載具發展不斷創新 台灣必須急起直追
從「採購清單」到「系統工程」——台灣之盾T-Dome 的登月挑戰與轉型之路
「台灣之盾」的神經中樞──IBCS的戰略價值遠超千枚飛彈
妻與小王上摩鐵翻滾！人夫求償100萬敗訴 南院法官萬字文：配偶權是封建遺毒
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 235
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 58
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 233
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 22 小時前 ・ 9
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 33
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 48
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 295
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 8
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 13 小時前 ・ 49
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 49
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 73
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 49