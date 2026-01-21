中共無人機侵擾東沙領空的防衛與法律問題

中共在東沙的四分鐘侵擾，是對臺灣意志的一場測驗。圖為東沙島空拍圖。圖片摘自高雄市水利局網頁

翁魁隆／軍法官、國防戰略研究者、博士候選人、律師特考及格

在和平與衝突的幽暗交界處，領空的主權界線往往是一道脆弱卻又神聖的紅線。2026年1月17日清晨，中共一架監偵型無人機於5時44分至48分間，侵入我國東沙島領空。這短短四分鐘的航跡，不僅震動了寧靜的長空，更向台灣乃至國際社會投下了一枚試探性的「法律戰」與「灰色地帶」深水炸彈。臺灣所面對的，不僅是軍事科技的博弈，更是一場關於國際法、自衛權與政治藝術的精密平衡。

根據 1944 年《國際民用航空公約》（即《芝加哥公約》）第一條：「締約各國承認每一國家對其領土之上的空氣空間具有完全的和排他的主權。」儘管該公約主要規範民航，但其所確立的「主權排他性」已成為習慣國際法，一體適用於軍用航空器。

當中共軍用監偵無人機未經授權進入東沙島 12 浬領空時，這已非單純的「防空識別區」（ADIZ）侵擾，而是實質的主權侵犯。在法律層面上，這並非「導航失誤」可以輕易帶過，因為軍用監偵設備具備高度的定位精度。這種行為在國際法上被視為對他國主權的直接試探。國際社會對此有一套由冷轉熱、階梯升級的規範，從雷達監控、廣播告警，到戰機緊急升空後的伴飛與識別。每一吋航跡，都是在法律框架下傳遞「此地不容侵犯」的訊號。

社會大眾在對於此次侵擾，最多的質疑是：「既然侵犯主權，為何不直接擊落？」這涉及了《聯合國憲章》第 51 條關於「自衛權」的嚴謹辯證，以及武裝衝突法（國際人道法）的核心原則。直接攻擊是否違反國際法？答案藏在「比例原則」（Proportionality）與「必要性」（Necessity）的天秤兩端。若入侵者展現了明確的「敵對意圖」（Hostile Intent）或正在進行「武裝攻擊」（Armed Attack），受侵犯國行使自衛權將其擊落，具備絕對的法理正當性。然而，中共此次派遣的是「監偵型」無人機。若其並未掛載武器，且飛行姿態不具備即時衝撞或攻擊性，一旦我方貿然扣動扳機將其擊落，在國際政治層面，可能被中共反過來利用，指控我方為「開火第一人」（First Shot），進而將衝突升級的正當性歸咎於臺灣。

運籌於帷幄之中，決勝於千里之外！看不見的戰爭，在那四分鐘正在驚心動魄地上演。軍事決策者必須在幾秒鐘內判斷，眼前的威脅是即將落下的雷霆，還是一場政治上的騷擾？我國國軍此次採取「國際頻道廣播、警告後驅離」的處置，完全符合國際法上的「必要性」順序——先以非暴力手段尋求排除威脅。在未確認敵機具備即時武裝威脅前，保持制怒的專業感，反而能在國際法理爭議中站穩腳跟。

此次侵擾的時間（黎明前）與地點（東沙島）極具戰略意涵。中共此舉並非隨機，而是經過精密計算的「切香腸」戰略。首先，東沙島位處南海門戶，戰略地位極其重要，但相對於台灣本島，其防禦縱深與支援能量較弱。中共選擇東沙，是為了測試我國對於「離島領空」侵犯的容忍底線。若我方反應過激，彼方可藉此封鎖或奪島；若我方反應消極，彼方則可宣稱對該領空擁有實質控制權，進而將東沙「內海化」。其次，中共透過無人機侵入東沙，是在製造一種「灰色地帶」的常態。當這種侵犯成為日常，國際法上的「默許」風險便會增加。中共試圖透過這種低烈度的挑釁，瓦解我國對領空的實質管轄權，同時觀察美軍在該區域的偵巡反應。另外，若使用載人戰機侵入領空風險極高（若失事將引發政治風暴），但使用無人機則不然，即便被擊落，中共也可將其歸類為「技術故障」或「科研用途」，這賦予了中共極大的戰略迴旋空間。

然而，在高度透明的當代，公開中共飛行載具的影像軌跡與電子參數，透過國際社會給予輿論壓力，往往比飛彈更具穿透力。此次國防部迅速發布新聞稿斥責其「高度挑釁」，便是正確的國際敘事戰策略。

面對日益頻繁的領空侵擾，台灣未來的國防建議應朝以下三點邁進：

一、修訂並明確化交戰規則（ROE）

國防部應針對無人機侵入領空的不同情境（高度、距離、是否掛彈、是否具備監控能力），修調更具體的彈性處置程序。

二、強化東沙與離島的偵打一體能量

離島防衛應部署更先進的低空近防武器（如方陣快砲陸基版或先進攔截無人機系統），並建立外離島（含東沙）與本島的即時數位鏈路，確保決策的零時差。

三、構建「區域安全共同體」的法律共識

臺灣應與理念相近國家（如美、日、菲、韓）針對中共無人機侵擾達成法理共識。當中共無人機侵入東沙領空，這不只是台灣的事，而是破壞了南海航行自由與國際航空秩序（臺灣有事，不只日本有事，更是東亞有事、全球有事）。透過國際協作，將「臺海問題」轉化為「全球秩序問題」。

領空防衛的本質，並非追求毀滅，而是追求「威懾」。一個成熟的國家，在面對挑釁時，既要有能擊落敵機的鋼鐵實力，更要有不輕易啟動戰火的法理素養與戰略智慧。中共在東沙的四分鐘侵擾，是對臺灣意志的一場測驗。我們以國際廣播與嚴正警告作答，展現了身為負責任區域成員的克制；但在未來，當灰色地帶的濃霧逐漸轉向黑色幽暗時，我們必須準備好更精密的法律利劍與更堅實的科技盾牌。在雲端之上，每一架升空的戰機都是為了確保地上的寧靜；而那些在法律與武力之間尋求的最佳平衡，正是文明守護主權的最高表現。

