中共無人機侵東沙領空 學者：測試我方底線與反應

日前中共無人機首度進入我國東沙島領空，但因高度在駐軍防空武器射程外，國軍僅能以廣播驅離。學者就解析，此為中共常用的「切香腸戰術」，用意在測試我方的底線與反應；而選擇使用無人機，背後則有避免意外衝突發生時，情勢朝不可控的方向進行。

國防部日前表示，17日上午5時41分偵獲一架中共監偵無人機接近我國東沙空域，並於44分進入東沙島領空，最後於48分時遠離。

雖然中共軍機、艦對東沙海域進行灰色襲擾時有所聞，但本次卻是首次有飛行器進入領空並遭我方偵獲。而根據國軍交戰規則(ROE)，共軍載具進入我方領海或領空，即構成「第一擊」的條件，但由於本次該無人機飛行高度在防空武器射程外，我方僅能用國際頻道廣播警告驅離。

對此，國防院學者許智翔解析，不論是中國、俄羅斯或是伊朗，其灰色行動常採用的是「切香腸戰術」，會不斷挑戰他國所宣稱的底線，並觀察後續的態度。許智翔說：『(原音)你一旦畫出了一個紅線、或對任何東西表明了立場，那這些國家就會立刻去挑戰你在這方面的作為，看靠近紅線時你的反應是否足夠強烈，假使沒有任何回應，對方可能就會再往前推進一步。』

許智翔說明，目前我國在東沙駐軍的防空火力，僅有機砲與刺針飛彈等低空域防空武器，對於高空或高高空飛行器的確力有未逮，但要在東沙島上部署高價的重型防空系統，不但後勤維保上有困難，且對於南海區域情勢來講也可能有負面影響。

不過許智翔也點出，以冷戰時期的歷史來看，雖然雙方空中挑釁行為經常發生，北約、華約雙方也都宣稱一定會開火，但很多情況下仍是以警告射擊等克制立場去驅離對手，避免情勢過度升級導致進入熱戰；而隨著等科技進展，無人機也成為進行灰色侵擾、挑釁他國時常用的裝備。許智翔說。『(原音)無人機本身沒有飛行員，一旦發生任何意外時，狀況升級的程度是相對可控的。反過來說，它當然也會變成是這些較具侵略性的獨裁國家，在測試你反應時很喜歡用的裝備。』

許智翔指出，由於無人機沒有飛行員，對於週遭環境感知能力很差，因此不論是警告射擊或是廣播驅離的效果可能都不大，若國軍必需給予明確的警告，還是需派遣有人機到此空域應對。(編輯：宋皖媛)

