中共無人機俯拍台北101？ 國防部：典型認知戰 籲民眾勿受操弄

中共對台軍演，中國媒體散播台北市景照片，宣稱由共軍無人機拍攝、俯瞰台北101。國防部今天強調此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄，且大型無人機也無逾越24浬，國軍將持續監控。另外，對於內湖後備軍人輔導中心Line群組出現稱讚共軍言論，後備指揮部今天表示，後備幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，應嚴守行政中立原則，目前已將人員移出群組。

（圖取自國防部發言人Facebook）

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

中共對台軍演也輔以認知作戰，中國媒體散播一張台北市景照片，並指稱此張照片是由共軍無人機俯瞰台北101所拍攝，引起民眾討論。

國防部上午在官方臉書限時動態、Threads社群貼文強調，此為「典型認知戰」，呼籲民眾勿受操弄。且中共大型無人機並無逾越24浬，國軍持續日以繼夜、持續監控，也歡迎對攝影、後製有興趣者一起判讀影像。

另外，國防部全民防衛動員署後備指揮部上午發布新聞稿表示，兩名非現任輔導幹部在Line群組轉傳不當貼圖，引發爭議。對於其發表的內容，後指部予以指正，將人員移出群組，並要求所屬群組清查，移出非輔導幹部成員，以避免類案。

後指部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力重要任務，相關人員不論職務或身分均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後指部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。