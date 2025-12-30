中共無人機俯瞰台北101？國防部：解放軍無人機全在24海浬外 明顯認知作戰

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中共解放軍昨（29）日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，並在今天進行實彈射擊，但在此之前，中國官媒釋出一段解放軍無人機俯瞰台北101的影片，引發關注。對此，國防部今天回應表示，解放軍的無人機都在24海浬以外，此消息和事實有所出入，很明顯是認知作戰。

情次室次長謝日升中將。（圖／國防部提供）

國防部今天傍晚舉行臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。會後聯訪時，媒體詢問中國官媒釋出一段解放軍無人機俯瞰台北101的影片，引發關注。

廣告 廣告

對此，情次室次長謝日升中將表示，昨天有掌握到這社群消息，共軍無人機都在24海浬以外，所以這消息跟事實有出入，很明顯是認知作戰。



更多FTNN新聞網報導

共軍實彈射擊逼近台灣！朝基隆、南高外海射27枚多管火箭 今71架次共機侵擾

痛批總統級造謠抹黑在野黨！民眾黨提告賴清德 賴苡任妹當委任律師

共軍實彈射擊逼近台灣！朝基隆、南高外海射27枚多管火箭 今71架次共機侵擾

