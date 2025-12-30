中共無人機淡水河口拍台北101？ 國防部：無人機肯定沒進入24海浬

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，發言人孫立方說明。廖瑞祥攝



中共對台軍演第二天，網路謠言滿天飛，包括中共散布所謂無人機在淡水河口拍攝台北101大樓，國防部情報次長謝日升斬釘截鐵指出「無人機沒有進入24海浬內」，而對於謠傳國防部長顧立雄「休假」，國防部發言人孫立方表示，這類謠傳「匪夷所思」，都不是事實，孫立方澄清，顧立雄從星期一（12/29）一早就在國防部掌握國軍應處，今天也在聯合作戰指揮中心應處。孫立方強調，面對中共新型態認知作戰，將軍事行動與假訊息傳散整合在一起，以最小成本來達到目標企圖影響台灣人民、友盟與大陸地區人民的認知，甚至第三方認知，孫立方呼籲民眾不要傳播未經查證訊息，避免傷害身邊的人。

在今天下午國防部記者會中，對於認知作戰的議題，先由國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將說明，從中共12/29上午對台軍演開始，截至今天12/30下午3時為止，統計中共爭議訊息共46則，內容多為抨擊政策、詆毀國軍、疑美論及演習武統等假訊息。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將說明。廖瑞祥攝

朱蕙芳也舉例，昨天中共發布「陸海警環台執法的巡查，封鎖了基隆、台南、高雄以及花蓮四個港口」，在今天也有發布了一個影片，共軍逼近了僅剩9海浬。」都屬於錯假訊息。

針對中共的認知作戰的威脅，朱蕙芳表示，國防部除了全時的監控掌握，並發布立即備戰操演的相關畫面，提供媒體以及透過的多元管道，包括發布新聞稿、影片等，提供民眾跟友盟國家，傳達了我國堅守自由與民主的信念，爭取國人跟國際的支持。

國防部政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將2025.12.30公布12.29起中共對台軍演，截至12.30下午3時，統計中共爭議訊息共46則，內容多為抨擊政策、詆毀國軍及散布「封鎖港口」、「逼近9浬」等假訊息。郭宏章攝

有記者問到，網路上有聲稱中共「TB-001無人機在淡水河口拍攝台北101」的照片，我國空軍F-16V以狙擊手莢艙鎖定中共空警-500預警機的照片被指造假，以及中共艦船「逼近」台灣陸地航行等畫面，甚至還有謠傳國防部長顧立雄這兩天「休假」，詢問國防部能否說明真偽。

對於無人機拍攝台北101的部分，國防部情報次長謝日升說明，昨天也掌握到這個社群的消息。昨天中共的無人機都在24浬以外，這個消息跟事實有所出入，「我們認為這個很明顯的是個認知作戰。」

對於F-16V的部分，謝日升指出，「我們沒有必要去做這個任何的處理，我們所呈現的就是空軍實際上執行這個任務所看到的成果，這是第一點要說明。第二點，如果各位有興趣的話，歡迎到YouTube上面去看一下美軍使用相同系統的畫面，你就會理解我們所看到的畫面是真實的。」

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，情次室次長謝日升中將說明。廖瑞祥攝

對於中共昨天發布影片，包含還有殲-16 戰機跟台灣山脈同拍的照片，以及中共軍艦與海警船在陸地附近拍攝的影片是否為真實。謝日升指出，中共的確有一些船已經在24海浬以內，但與此同時，我方海軍跟海巡的船，就在旁邊併航監控，而且是靠著我們本島的這一側。

謝日升強調，如果中共是要借鏡取景，懂攝影的朋友應該知道，「如果要借景、借個角度來呈現，我相信是非常容易的。中共也用這樣子的方式與手段，來傳遞他們所要達到的目的。這種情況的確是共軍利用錯假訊息的方式、認知作戰，這也是中共演習的目的之一。

國防部發言人孫立方進一步指出，這段期間這次的整個的中共的針對性軍演，「去跟之前前三年的軍演期間、錯假訊息流傳狀況來看，就量上來說其實不是特別高的；就品質上來說能夠端得上檯面、具有一個訊息水準的，我坦白說也不多。」

對於謠傳指「顧立雄休假」，孫立方也指出，「這個就是特別讓人覺得是匪夷所思。其實部長在禮拜一一早，就進入到國防部。從中共宣佈軍演開始之前，國防部所掌握的動態，到中共宣佈軍演、國軍採取的相對應對措施，包含成立應變中心，以及後續國軍各級部隊採取立即備戰操演等等應變過程，部長顧立雄都有全程參與，也提出了很多的工作指導。

孫立方也說，在今天中共實彈射擊之前，部長顧立雄也是在 JOCC 聯合作戰指揮中心裡全程掌握，跟國軍重要幹部掌握相關狀況，針對國軍的應處、官兵過程當中的表現也提出肯定。「所以這些訊息都不是一個正確的訊息。」

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，發言人孫立方說明。廖瑞祥攝

孫立方也表示，在這段時間，所有這些錯假訊息流傳，「其實都是對於我們生活在台灣這塊土地上的各位的一種傷害。不論是你再去把它轉傳，或者是聽到了以後沒有去查證就去傳給其他人，都是敵人希望看到的。「但是對我們生活在這塊土地上的我們自己、還有我們所愛的人、還有我們的親眷友朋，都是傷害，都是負面影響。」呼籲國人對於這一類奇怪的錯假訊息務必去做查證。

孫立方強調，如同情次室次長謝日升所說的，國軍對於敵情掌握的內容、發佈的圖片，「我們不需要去做 P 圖，這件事情我們從 2022 年就已經證明過了，在那個時間開始，我們所有發佈的監控共軍的圖片都是真的，我們從來沒有 P 圖過。」

孫立方指出，在每一次與中共的認知作戰攻防過程當中發現到，中共都是把軍事行動跟非軍事行動來結合，或是說所謂的動能式的作戰形式、跟非動能式的作戰形式整合。目的在於影響它的目標對象的認知，這是這種「新形態認知作戰」的主要的呈現的方式。

針對中共2025年末圍台軍演，國防部召開記者會，發言人孫立方說明。廖瑞祥攝

孫立方強調，因此國軍不會特別去區隔軍事的影響、或者是認知的影響。中共把軍事的行動跟所有訊息的傳散整合在一起時，目的就是希望能夠以最小的成本，來達到它的目標，也就是影響台灣人民的認知，甚至是影響周邊友盟的認知，甚至有一部分它是要影響它大陸地區人民的認知，或者是相關的第三方的認知。這是它整個認知攻防的狀況。

