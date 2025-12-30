中共無人機空拍101攏是假！軍演假消息滿天飛 資訊圈人士：典型認知作戰

昨晚網路流傳「無人機空拍台北101」等說法，被資訊圈人士解讀為典型認知作戰。（圖／翻攝自微博）

中國解放軍29日起對台展開代號「正義使命-2025」聯合演習，預計今天（30日）於台灣周邊進行實彈射擊。不過實彈射擊前，網路世界的前哨戰卻悄然開打。昨晚多個社群平台密集出現真假難辨的訊息與畫面，搭配「無人機空拍台北101」到「共軍逼近僅剩五海浬」等說法。對此，資訊圈人士指出，這類操作常趁民眾高度關注之際放大焦慮，透過「即刻威脅」的敘事，製造政府無力掌控的印象，是典型認知作戰手法。

台北市議員苗博雅昨晚在社群平台提出觀察，並表示，近日注意到一批匿名、無頭像帳號出現「集體化留言」現象，內容集中攻擊總統賴清德，並以「賴清德說中國沒有越雷池一步，是因為實力不到等於挑釁中共、引戰」作為核心論點，試圖將軍演責任導向「因總統言論而起」。

廣告 廣告

苗博雅察覺有異，進一步回頭查核原始專訪內容發現，賴清德談話脈絡並非鼓吹對抗，而是從嚇阻邏輯出發，原話為「中國多年來未跨越界線，原因在於能力不足；若中方設定特定時間點持續升高軍備要達到侵台準備，台灣唯一選擇就是持續提升自我防衛、拉高侵略門檻，讓對方『永遠達不到標準』，台灣自然能維持安全」，卻被有心人士刻意剪去後段關鍵，硬是改寫成「挑釁引戰」。

苗博雅說明，操作方只抽取專訪中的一個句子，刻意移除「提高難度、嚇阻侵略」的核心主旨，把句子重新捏造拼接成「挑釁導致軍演」的假因果，是「畫錯重點加斷章取義」的套路，即便國際輿論普遍認知中共是區域麻煩製造者，這類說法仍可能在短時間內快速擴散，甚至不斷複製。

國安局長蔡明彥12月初赴立院備詢時曾示警，11月至12月是中共軍演相關活動高峰期。（資料照片／董孟航攝）

事實上，早在12月初，國安局長蔡明彥赴立法院備詢時，已公開提醒11月至12月是中共軍演與相關活動的高峰期，面對情勢必須「料敵從寬」，不應排除任何可能。蔡明彥當時提到，中共常把「聯合戰備警巡」或遠海長訓等常態作為重新包裝，再搭配代號與敘事框架，就能塑造成更具針對性的演訓；因此即便出現「新代號」「新公告」，也不必然代表能力或意圖突變，但台灣必須以最嚴謹標準掌握動態與風險。

蔡明彥強調，國安局將與情報機關及國防部整合情監偵能量，持續掌握共軍動態，必要時也會啟動與國際友盟合作，進行情資交流，包括科技情資，以評估挑釁程度及可能升高路徑。

一名熟悉資訊戰的觀察者指出，在軍演前後放大「責任歸咎」與「內部分裂」，是常見的雙軌操作，一方面以軍事壓力製造焦慮，另一方面將討論引向「究竟誰害的」，進一步削弱社會辨識真實威脅的能力，呼籲全民面對認知作戰，除政府持續掌握情勢並清楚說明、媒體強化查核外，社群使用者對「斷章取義」保持免疫力，才是守住社會韌性的關鍵。



回到原文

更多鏡報報導

中共突環台軍演 賴清德：和平一定要靠實力才能獲得

中國解放軍鎖台軍演 卓榮泰：認為中國善意的幻想終將破滅

黃國昌不滿「被賴清德指擁抱習近平」喊告 總統府冷回：在野先回立院做正事