中共無人機闖東沙領空 「防空武器射程外」國軍守軍僅能廣播警告
國防部表示，今天（1/17）凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入臺灣西南空域活動；並於清晨5時41分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該架中共無人機於05時44分，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於上午05時48分脫離。
對於中共無人機侵擾我國東沙領空，國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。
科普「潛艦國造」首集上架 台船官網細說潛艦動力與柴油主機
26共機8共艦擾台 國防部：凌晨中共發射運載火箭越過台灣無危害
軍購特別條例不只2頁！ 黃重諺：中國最樂見1.25兆特別預算延宕
