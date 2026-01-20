中共無人機首闖東沙！美2軍艦也穿越台海 軍事專家：警告北京不要趁隙擾台

美國海軍驅逐艦約翰芬恩號日前穿越台灣海峽。維基百科



中國近來擾台動作不斷，除出動大批機艦展開「聯合戰備警巡」，17日更首度派出無人機闖入東沙島領空。對此，軍事專家吳明杰指出，儘管伊朗情勢緊張，16至17日美國兩艘軍艦穿越台灣海峽，華盛頓號也坐鎮印太，美方舉動就是在警告北京不要趁隙對台進行騷擾。

吳明杰昨（1/19）在《年代向錢看》節目分析台海情勢。他表示，美國伯克級驅逐艦芬恩號及海測船西爾斯號16至17日穿越台灣海峽，與台美關稅達成協議無關，而是受到伊朗情勢的牽動，藉此警告北京不要想利用此時對台騷擾。

他指出，原本在南海演訓的林肯號航母打擊群被調派到中東，華盛頓號則進駐日本橫須賀，目前仍留在印太地區坐鎮，證明印太司令部對整個戰區的考量，台灣絕對是重中之重。

美軍為何會有這樣動作？就是共軍近來動作頻頻，包括上週進行聯合戰備警巡，本週出動34架軍機和11艘船艦，更重要的是，17日首次有中國無人機闖入東沙領空。

闖入東沙領空的無人機可能是「無偵7」。翻攝自中共解放軍空軍微博

他研判，從東沙防空火砲攔截射程不足以擊落研判，這架中國無機是戰略型，TB-001、BZK-005或無偵7，這類飛行高達1、2萬公尺的機型都有可能。

吳明杰表示，目前東沙部署確實比較薄弱，「40高砲」攔截高度大概只有到1.2萬呎，換算不到4000公尺，即使是外傳進駐的「雙連裝刺針飛彈」，攔截高度也只有4000公尺。

不過，東沙是否加強部署火力，增加可以攔截更高高度的防空飛彈，從20年前扁政府就開始討論，但受到美方不希望台灣在南海，尤其是東沙和南沙片面升高情勢，加上東沙、南沙環境非常潮濕，精密武器不易保養，使得東沙至今僅部署輕型武器。他指出，「陸劍二」攔截高度可達15公里，若部署即能擊落大型戰略無機，贊成進駐。

隨著中國對台動作愈來愈多，吳明杰認為，戰略應適時調整。《紐約時報》日前曝光，去年12月25日、今年1月11日，中國分別動用2000、1400艘漁船，在東海組成一個長方形的陣列，綿延將近290海里，堵住東海許多中央航道，國際商船被迫改道。

《紐時》研判這是在演練控制台灣海峽周邊海域，他進一步解讀，覺得是對美日「灰色行動反介入」的模擬作戰。只是，平時靠漁船組隊或許能造成阻擾，若是真的作戰，美軍驅逐艦將直接撞擊甚至開火，展現給中國內部的意義大於實質效益。

再來，央視近日報導稱共軍也有如美國活抓馬杜洛的能力，兩分鐘透過爆破、自殺無人機，直接擊斃對象。不過，真正斬首行動絕對沒有那麼容易，須有切斷通訊、癱瘓空防等前置作業才可能進行，吳明杰認為，這樣的說法只是在威嚇台灣，實際上仍差得遠，比較像第五縱隊襲擊外島據點，國內梁山特勤隊也有類似演練。

說到最後，仍要回歸台灣自衛能力，1.25兆軍購案已公開採購項目包括M109A7、海馬斯多管火箭，無人機部分則有OT-700中型反裝甲型、600ISR 偵搜型以及無人艇等，雖然在野以「沒有說明」阻擋，但20年前買潛艦、P3C反潛機「三項軍購」講清楚時，也是被在野力阻，顯見擋軍購才是藍白真正的目的。

