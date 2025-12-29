中共無預警發動「正義使命」圍台軍演！陳冠廷酸：既不正義也毫無正當性

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍今（29日）宣布展開「正義使命-2025」軍演，再次在台灣周邊發動大規模軍事演訓。民進黨立委陳冠廷今（29日）表達嚴正譴責，直言「此一命名本身就極具諷刺性，因為這樣的軍事恫嚇行為，既不正義，也毫無正當性可言」；此外，他也透露，中共正透過「演訓常態化、升級即時化」的方式，不斷改變現狀、製造不確定性，相關風險不容低估。

陳冠廷指出，中共長期以政治語言包裝軍事施壓，這次以「正義使命」之名，對民主社會進行武力威脅，不僅違背國際社會對和平與穩定的基本價值，也再次暴露其試圖以話語操作合理化軍事行動的本質。更值得高度警惕的是，中共如今已展現出一種危險趨勢，可以在其單方面指定的範圍內，隨時執行所謂「演訓」，並迅速擴大、升高為實質性的軍事演習，刻意模糊演訓與實際軍事行動之間的界線。

陳冠廷質疑，當演訓可以隨時轉變為演習，那未來是否可能在特定情境下，被進一步擴大為局部衝突，這正是必須以極度審慎態度持續觀察的風險。他指出，累次來的軍事動作，已成為對區域安全秩序的系統性測試。自2022年美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共對台軍事施壓明顯升高，首度在台灣周邊劃設多個海空區進行實彈演訓，並伴隨飛彈發射，規模與強度均已超出過往常態性演練。此後，「聯合利劍」系列環台軍演接連登場，包含2024年的「聯合利劍-2024A／B」、2025年的「海峽雷霆—2025A」，演練內容從戰備警巡擴大到聯合作戰與封鎖情境，顯示中共正持續將軍事恫嚇推進為更高層次的作戰準備。

陳冠廷強調，台灣不會被軍事恫嚇所動搖，但政府與社會必須清楚認知，中共正透過「演訓常態化、升級即時化」的方式，不斷改變現狀、製造不確定性，相關風險不容低估。他也重申，維持台海和平的責任，從來不在被威脅的一方，而在於不斷以軍事力量改變現狀、對區域穩定造成實質衝擊的行為者，呼籲中方應投資在其「軟實力」，作為印太區域負責責任的大國，而非長年文攻武嚇，製造區域的不穩定性。

