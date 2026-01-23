中共爆密謀「追撞蕭美琴」人抓到了？捷克逮1記者畫面曝

國際中心／綜合報導

蕭美琴副總統2024年3月以副總統當選人身分、出訪捷克期間，爆遭中國外交人員跟監尾隨、險釀車禍。當時捷克軍事情報局證實，行動由中國外館策劃。而據捷克媒體報導，當地警方17日逮捕一名中共官媒的外派男記者，他被指控為中共政權從事非法間諜活動，消息曝光引發外界聯想。被逮男記者的正面照以及身分隨後也被起底，引發外界熱議。

捷克警逮中共官媒記者 正面照曝光

據捷克媒體「Deník N」報導，捷克警方日前逮捕一名涉嫌為中共情報機構工作的中國記者，根據知情人士說法，被捕男子為中共官媒《光明日報》駐布拉格記者Yang Yiming（音譯：楊藝明），他持有捷克外交部頒發的記者證，且還曾替中共駐捷克大使館工作。

廣告 廣告

報導指出，該名被捕的中國記者在捷克工作多年，當地政府已多次延長他的工作許可。調查顯示，他長期與捷克及斯洛伐克政界人士保持密切聯繫，並刻意接觸、採訪立場對中國友好、但往往與歐盟主流政策相左的人士。捷克安全部門懷疑，他可能藉由新聞採訪之名，試圖從政界人士身上蒐集敏感情報。值得一提的是，斯洛伐克社會主義者黨主席Artur Bekmatov曾是其採訪對象之一，而他的社群上至今還留存兩人當時訪問的合影，也讓楊藝明的正面照流出。

曾專訪親中歐洲政要 中共官媒蒐情手法被揭

另據《NOWnews》報導，Sinopsis網站的中國影響力專家馬丁‧哈拉（Martin Hala）透露，中國長期以官媒作為掩護，對外派遣記者，實際上部分人員同時肩負情報任務。據了解，《光明日報》是中共重要的機關報之一，其總編輯享有副部級待遇。而該報的一名前中央級大報編輯曾指出，有多達一半的駐外記者是情報人員，其餘人員也可能根據需要、偶爾執行情報任務。

對於《光明日報》外派男記者遭逮捕一案，捷克警方透露「案件已進入刑事程序」，其他細節不便透露。儘管捷克方面並未證實，此次被捕的中國人士與蕭美琴2024年訪問布拉格的跟監事件有直接關聯，但兩起事件還是引發外界連結。





中共爆密謀「追撞蕭美琴」人逮到了？捷克抓捕1男記者「正面照、背景」全挖

捷克方面曾曝光中國跟監蕭美琴與「策劃衝撞」的計畫。（圖／民視新聞）









原文出處：中共爆密謀「追撞蕭美琴」人抓到了？捷克逮1男記者「正面照、背景」全挖

更多民視新聞報導

藍白「杯葛台美關稅」嚇壞這國？總統急喊：台灣撐住

女星「舔共10年」才爆財務出狀況！突曬照：賣肉還債

川普稱「普丁同意」加入和平理事會！實情曝光

