中共犯台60%美國人挺美軍協防！智庫民調曝

[NOWnews今日新聞] 近年來台海局勢持續緊張牽動全球，華府智庫最新民調指出，有60%的美國人贊成在中國入侵台灣時，美國進行直接軍事干預，另有79%的受訪者支持正視承認台灣獨立。

美國新聞週刊報導，華府智庫雷根基金會的最新民調顯示，絕大多數受訪者（77%）認為，美軍協助保衛台灣免受中國侵略至關重要。且這個觀點獲得跨黨派支持，有78%的註冊民主黨選民，以及81%的註冊共和黨人表示贊同。

至於支持美軍協防台灣的原因，有23%的人是基於美國對戰略夥伴的承諾，16%的人認為應捍衛民主與主權。

對於中國侵略台灣的情況，有60%的人支持美國直接出動軍事力量進行防禦，高於去年11月調查時的48%。還有62%的人支持在中國入侵的情況下在該地區設立禁飛區，比去年同期增加了11個百分點。

對台灣提供間接援助方面，支持向台灣提供更多軍事裝備的比例上升幅度更大，從去年的56%上升至71%。支持美國加強軍事存在（例如向該地區部署更多軍事資產）的比例也上升了12個百分點，達到70%。還有74%的人表示，如果中國對台灣採取軍事行動，他們將支持對北京實施經濟制裁。

支持正式承認台灣為獨立國家的人數也上升6個百分點，從去年的73%增加到79%。

調查於 10 月 23 日至 11 月 3 日進行，樣本數為 2,507 名美國成年人。

雷根研究所在其2025年《國防調查》的分析中指出，「世界各地的美國人都希望加強，而非放棄美國的全球利益和承諾。對援助烏克蘭和保衛台灣的支持不斷增長，對北約和第五條款承諾的認可度也隨之提高。美國人認為聯盟對美國安全至關重要，儘管許多本土人也傾向於更加關注西半球和安全。」

