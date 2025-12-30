中共環台軍演壓縮空域 日本、香港來台航班流量管制

軍演晚間結束後，金門除既有航班，另加開10班機疏運，馬祖則已過末班機時間，明日也將加開班機。大陸解放軍30日展開「正義使命-2025」演習，受到空域管制的影響，松山機場飛馬祖航班全日取消，金門航線則是晚間6點前航班取消或延後。（郭吉銓攝）

大陸今再度舉行環台軍演，交通部民用航空局指出，目前從日本、香港來的航班實施流量管制，從菲律賓方向來的航班則以雷達引導航機避開危險區。軍演晚間結束後，金門除既有航班，另加開10班機疏運，馬祖則已過末班機時間，明日也將加開班機。

民航局說明，在航管方面，因可使用的空域受限及大部分使用非慣用航路，導致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，實施流量管制；自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

廣告 廣告

航班影響部分，上午為國際線離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，台北飛航情報區所有國際離到場航班，皆依規劃的替代航路飛航，但航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

國內線方面，截至中午12時，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

民航局已協調航空公司於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

更多中時新聞網報導

馬刺讓雷霆栽兩跟頭 綠軍看漲

田啟文首拍台片《雙囍》展濃厚父愛

SKM MEN’S改寫男性時尚市場