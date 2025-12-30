中共環台軍演威脅區域和平 新北民進黨團轟在野黨槍口莫對內

248251230a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為台北報導

新北市議會民進黨團昨（29）日針對中國解放軍發動「正義使命-2025」環台軍演發表嚴厲譴責，總召廖宜琨直指中國是區域和平的麻煩製造者，並批評國民黨主席鄭麗文在此情況下竟槍口對內檢討民進黨，嚴重削弱國家防衛意志。黨團強調，面對中國灰色地帶侵擾與軍事恫嚇，台灣唯有團結並建構全社會防衛韌性，才能真正抵禦外在威脅。

廖宜琨指出，中國解放軍「又又又又」在我國周遭海域進行軍事演習，依照台灣命名習俗，往往是命中缺什麼就補什麼，這恰恰說明是「極度缺乏正義」的軍演。他更痛批鄭麗文槍口不對外反而對內，睜眼說瞎話檢討起民進黨。質疑，28日才高調舉辦雙城論壇，隔天立刻軍演恫嚇，如果照國民黨一貫「只要不挑釁中國就不會怎麼樣」的說法，那現在請問是誰在挑釁？他疾呼所謂承諾與善意「攏是騙肖欸」，人民應看清中國惡行。

副總召蘇錦雄則表示，台灣才剛經歷北市隨機殺人案，台北市長蔣萬安卻急著前往中國參加雙城論壇，行程與社會情緒明顯脫節。他更諷刺蔣萬安特地送上諧音習近平姓氏的「錫盤子」，結果換來的卻是隔日大動作軍演，讓人反問雙城論壇究竟換到了什麼？蘇錦雄感嘆，台灣有這種對內削弱防衛意志、對外卻頻頻向中國示好的政黨，真是倒八輩子楣，真正承擔風險的始終只有台灣人民。

書記長顏蔚慈強調，自2023年以來海底電纜屢遭破壞，顯示沒有硝煙的戰爭早已開打。她批評在共軍繞台高壓之際，攸關國防建軍的8年1.25兆元國防特別預算，竟遭在野黨在立法院程序委員會4度聯手封殺。痛批國民黨立委一邊赴中國眉來眼去，一邊在台灣封殺預算，是台灣人莫大的不幸；她強調建構全社會防衛韌性不是為了戰爭，而是要讓敵人不敢輕易挑起衝突。

幹事長山田摩衣則認為，1227大地震提醒了「小橘書」與防災準備的重要性。台灣除了面對地震與颱風等天災，還需應對中國持續的灰色地帶侵擾，使台灣面臨自然與人為的安全威脅。她強調，唯有政府與人民團結一致提升防災意識，才是守護國家安全的根本力量。只要台灣越具備韌性，外部的威脅與滲透就沒有操作空間，人民才能防患未然。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

