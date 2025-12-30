中共環台軍演實彈射擊 賴清德視訊國防部：沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對
中共環台軍演今天實彈射擊，總統賴清德稍早與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，賴清德要求相關單位「沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對」。
共軍東部戰區昨天上午無預警宣布發動名為「正義使命-2025」環台軍演，包括30日上午8時至下午6時在台灣周邊5個海空域進行實彈射擊。
賴清德今天透過臉書表示，稍早，他與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。
賴清德說，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。
賴清德表示，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。
賴清德說，他要再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。
賴清德表示，他也要肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。
最後，賴清德請全體國人與他一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護大家的日常生活。只要團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。
