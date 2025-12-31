中共環台軍演第二日 國軍偵獲共機77架次

中國29日無預警宣布啟動針對性環台軍演，並於30日對台灣本島南北側海域，各實施一波次的遠程火箭彈實彈射擊，最近彈落點不僅只距台南50海浬，甚至已進入我國24海浬鄰接區內，嚴重影響區域穩定及國際交通航運安全。

國防部31日公布最新中共解放軍台海周邊海、空域動態。自30日上午6時至31日上午6時為止，共偵獲共軍各類主、輔戰機及無人機77架次，其中35架次逾越台海中線、進入我國北、中、及西南防空識別區內；另有共艦17艘及共務船8艘，持續在台海周邊活動。

國防部表示，針對共軍相關活動，國運用聯合情監偵系統、任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。(編輯：鍾錦隆)