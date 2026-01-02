中共環台軍演遭多國關切 林佳龍：維持台海和平已是國際共識

即時中心／顏一軒報導

中國解放軍東部戰區在新年前進行環台軍演，挑戰區域的和平與穩定，民主夥伴對台灣的支持與聲援至今仍在持續中。對此，外交部長林佳龍今（2）日分別向美國、的日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、韓國、紐西蘭、加拿大、菲律賓、立陶宛等多國致謝，感謝全球民主盟友對中國軍演表達關切。





林佳龍指出，美國國務院已經在美東時間的1月1日發表新聞聲明，指出中方軍演與言論「不必要地徒增緊張情勢」，呼籲北京克制、停止對台軍事壓力，轉向有意義對話。美國政府再次重申對台灣的安全承諾，強調維持台海和平穩定的重要性。

林佳龍說，謝謝國際社會源源不絕的支持，包括美國在內的日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、韓國、紐西蘭、加拿大、菲律賓、立陶宛及多個友邦，都已對中國軍演表達嚴正關切。

除了各國的官方立場，林佳龍表示，多國政要也持續為台灣發聲，他要感謝每一個支持台海和平的聲音，彰顯維持台海和平穩定已是國際共識，也符合各方的重要利益。

最後，林佳龍強調，台灣將持續與美國及所有理念相近的民主國家，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以穩健而堅定的步伐，守護國家主權與區域和平，也讓世界看見台灣的民主價值。







