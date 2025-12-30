中共環台軍演 卓榮泰籲國人冷靜：政府已有萬全因應

行政院長卓榮泰呼籲國人保持冷靜。(資料畫面)

中國解放軍實施「正義使命-2025」環台軍演之際，行政院經濟發展委員會第3次顧問會議均衡台灣組今（30日）登場。行政院長卓榮泰呼籲國人保持冷靜、沉著，並強調政府施政就是爭取國際合作、對內團結，並以人民為依歸。

行政院長卓榮泰今（30日）主持經濟發展委員會顧問會議時表示，會議同時，中國正在台灣四周對台灣海、空域進行軍演，而大家在這裡討論的是台灣均衡，「這對國際社會來講，是強烈的對比，對中國當局是極大的諷刺」。卓榮泰呼籲全體國人務必冷靜、沉著，政府對所有狀況都有萬全因應及準備。

廣告 廣告

卓榮泰指出，國家政府存在的目的，就在於國家安全與社會安定，建設是不分黨派、藍綠，唯有團結才沒有敵人，唯有往前走，國家才會一直進步。當前的國家與政府，最重要的是對外爭取合作、對內團結國人，在此方向下，政府所有施政都以人民為念。

另外，卓榮泰喊話在野黨，希望明年度中央政府總預算盡速審議通過，才能讓政府有足夠實力，以推動國家建設與發展，實現均衡台灣的目標。卓榮泰更還要求國會支持「強化防衛韌性、不對稱戰力採購計畫」特別預算，他認為，這樣才能有效提升國防能力，並達成總統所期待，讓軍工產業成為另一座「護國群山」的國家未來經濟發展目標。





更多《鏡新聞》報導

中共今啟動實彈軍演！ 賴清德請國人放心：我們不挑起爭端

中海警擾台「相距僅0.8浬」 管碧玲PO照曝海上對峙：嚴陣以待

共軍圍台軍演！藍白忙批賴清德 總統府：應團結並回正軌做正事