中共環台軍演！國內線今取消76架次 國際線「全航班」流量管制

2025年12月30日，松山機場國內航班大亂。路透社



中國解放軍東部戰區今天（12／30）在台灣周遭展開實彈演練，並在中午左右公布畫面，聲稱在台灣北端的「遠程火力實彈射擊全部命中」。另外，昨天也公布七個空域禁飛區，讓台灣國際航班所有都必須使用替代航路飛航，因此台灣的國際機場全部進行流量管制。另外，國內線則取消共76架次，影響6000名旅客。

民航局表示，大部分國際航班都須使用非慣用之航路，作業複雜度增加，空域協調作業倍增。目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區之航班，因航路已因軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

民航局表示，指出今天上午為離場高峰，為確保飛航安全，本區所有國際離到場航班皆依規劃之替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛。經航管單位透過替代航路等各種方式引導航機，截至今天12：00為止，國際線尚無航班取消，部分過境航班取消飛越。

中共1230軍演範圍(紅色區域)。民航局提供

至於國內線影響甚大，民航局表示至12：00，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。這一次中國軍演，金門、馬祖除終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，軍演期間，金門航線原訂65架次取消60架次，馬祖航線14架次取消16架次，金門航線另有14架次延誤，受影響旅客近6000人。

民航局也已協調航空公司，於演習結束後增開金門航線加班機10架次，含原表定飛航採延誤處理航班，金門航線於演習結束後，可飛航26架次。馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局以請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。

