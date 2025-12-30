中共環台軍演 國防部：共軍射兩波次27枚多管火箭 影響941架次民航
中共環台軍演今天展開實彈射擊，國防部與國安單位聯合情監偵，全程掌握共軍演習動態。國防部下午5時30分舉行臨時記者會，說明中共演習動態及國軍應處作為。國防部情報參謀次長室次長謝日升中將說明，共軍於上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域向台灣北部、西南海域射擊多管火箭兩波次、27枚。此舉嚴重威脅國際航安，共影響941架次民航機。
國防部記者會
共軍昨天無預警宣布對台進行「正義使命-2025」環台軍演，今天在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍，進行實彈射擊。國防部全程監控共軍演習動態。謝日升中將在記者會說明，自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊針對其所畫設的北部目標區，進行實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。
謝日升表示，統計自今天上午6時起至下午3時止，國軍共偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘。
謝日升強調，針對性軍演不僅恫嚇台灣，也嚴重影響國際航安，根據交通部民航局，今天共影響941架次國際過境航空器（民航）以及影響演習區內一定數量的商船、漁船。
責任主編：于維寧
