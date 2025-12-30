中共環台軍演「實彈射擊」...國防部批「嚴重影響國際航安」！指國軍「秉持賴總統不升高衝突原則」：以聯合兵、火力系統嚴密追監應處

中國解放軍昨（29日）宣布對台進行「正義使命-2025」環台軍演，今（30日）展開實彈射擊。對此，國防部與國安單位聯合情監偵，全程掌握共軍演習動態；國防部下午5時30分舉行臨時記者會。

針對中共今日對台軍演情形，國防部情次室長、中將謝日升指出，自今日早上9時起，共軍福建地區遠火部隊針對其所劃設的北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。

國防部作戰暨計畫室次長、中將連志威則指出，針對中共軍演，國軍立即開設應變中心，且開設各級指揮所、啟動操演。國防部法律司人權保障處處長、少將于健昌表示，中共此舉已屬武力威脅，違反聯合國憲章，「本部呼籲，所有抵禦極權擴張的國家，應共同譴責中共此番軍事挑釁行為，為台海和平、區域和平做出貢獻，也呼籲中共停止挑釁」。

國防部強調，中共實彈射擊這類高度挑釁行為，不僅迫害區域和平，也對國際航運、貿易、飛航安全造成嚴重影響、生高風險。國防部表示，國軍秉持總統賴清德不升高衝突、不挑起爭端之原則，沈著、冷靜面對威脅，堅定守護國家安全與民主。

（圖片來源：國防部記者會直播）

