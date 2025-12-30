中共環台軍演「實彈射擊」...國防部批「嚴重影響國際航安」！指國軍「秉持賴總統不升高衝突原則」：以聯合兵、火力系統嚴密追監應處
中國解放軍昨（29日）宣布對台進行「正義使命-2025」環台軍演，今（30日）展開實彈射擊。對此，國防部與國安單位聯合情監偵，全程掌握共軍演習動態；國防部下午5時30分舉行臨時記者會。
針對中共今日對台軍演情形，國防部情次室長、中將謝日升指出，自今日早上9時起，共軍福建地區遠火部隊針對其所劃設的北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊，國軍以聯合兵、火力系統，嚴密追監應處。
國防部作戰暨計畫室次長、中將連志威則指出，針對中共軍演，國軍立即開設應變中心，且開設各級指揮所、啟動操演。國防部法律司人權保障處處長、少將于健昌表示，中共此舉已屬武力威脅，違反聯合國憲章，「本部呼籲，所有抵禦極權擴張的國家，應共同譴責中共此番軍事挑釁行為，為台海和平、區域和平做出貢獻，也呼籲中共停止挑釁」。
國防部強調，中共實彈射擊這類高度挑釁行為，不僅迫害區域和平，也對國際航運、貿易、飛航安全造成嚴重影響、生高風險。國防部表示，國軍秉持總統賴清德不升高衝突、不挑起爭端之原則，沈著、冷靜面對威脅，堅定守護國家安全與民主。
（圖片來源：國防部記者會直播）
更多放言報導
共軍今8時在台灣周邊組織實彈射擊、逾800架國際航班受影響...國防部：偵獲共機 130 架次、共艦 14 艘、公務船 8 艘＋氣球1顆
「正義使命-2025」是臨時加戲！林秉宥喊話大家可以放心：關鍵的實彈射擊量、範圍不如裴洛西2022訪台
其他人也在看
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 231
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 1 天前 ・ 578
中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智
政治中心／周希雯報導雙城論壇上週日（28日）落幕，台北市長蔣萬安赴上海致詞時，才釋出善意表示盼台海未來和平繁榮；結果解放軍轉頭無預警宣布，29日在台灣周圍展開「正義使命-2025」軍事演習，還預告今（30日）實施實彈射擊。不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲，揪出3大不尋常的訊號，直言中共此舉「相當不智」。民視 ・ 5 小時前 ・ 66
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 3 小時前 ・ 65
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 1 天前 ・ 142
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 9 小時前 ・ 210
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 32
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 88
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 62
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 24
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 96
謝衣鳯爭取彰縣長提名 黨內對手這麼看
[NOWnews今日新聞]藍委謝衣鳯昨天宣布爭取參選彰化縣長，原盛傳她是「被賴清德激到」，但謝衣鳯表示，在賴清德昨天到彰化前已錄好宣布參選的影片。比她早起跑爭取黨內提名的2位前副縣長柯呈枋、洪榮章，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 10
快訊／中國圍台軍演Day2實彈射擊！國防部17:30再開臨時記者會
中國解放軍29日起展開圍台軍演，今（30）日還進行實彈射擊。國防部稍早宣布，傍晚5時30分將舉行臨時記者會，對於應處作為進行說明。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
解放軍突襲！發動「正義使命-2025」環台演習 專家示警：這回「開局即打」
兩岸局勢再度升溫！中共解放軍東部戰區今（29日）清晨無預警宣布，即刻展開「正義使命-2025」聯合演習。與過往逐步升溫的軍演模式不同，中國軍事專家指出，本次演習最大的特點在於「開局即打」，從一開始就進入實彈射擊階段，挑釁與警告意味極其濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
共軍突襲式「類封鎖」圍台軍演 路透：首提「阻外部軍事介入」
共軍今（２９）天突然宣佈展開「正義使命-2025」演習，演訓範圍幾乎包住台灣，而且逼近台灣西南方的領海基線，形成「類封鎖」態勢。這次公佈的演練科目跟過去不同，我國國防院專家指出，共軍首度提及「奪取綜合治權」、「外線立體懾阻」，也就是阻止台灣的友盟國家、外部軍事介入中共侵台。TVBS新聞網 ・ 19 小時前 ・ 11
大陸對台軍演已派14艘艦艇、89架次戰機 國防部：派遣適當兵力應處
大陸今晨宣布在台灣周邊進行實彈性軍事演習，升高區域緊張情勢。國防部今天下午召開記者會說明，強調中共軍事行動已對區域和平穩定構成威脅，國軍已依規定即刻成立應變中心，派遣適當兵力應處相關海空情勢，將以實力守護台灣主權與台海和平；據掌握，目前中共海上艦船有14艘、空中兵力89架次，其中67架次進入我方應變區。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交
[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。 對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。 當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號 索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。 索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama 對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5