中共環台軍演 截至中午無國際航班取消 金馬航線取消76架次

交通部民航局今天(30日)下午表示，受到中共環台軍演影響，截至中午12時，台北飛航情報區所有國際航班皆依規劃的替代航路飛航，無航班取消；但金門及馬祖航線總計取消76架次，影響近6千名旅客。

民航局說明，因可使用的空域受限及大部分使用非慣用的航路，導致作業複雜度增加，空域協調作業倍增。目前自福岡飛航情報區、香港飛航情報區進入台北飛航情報區的航班實施流量管制，自馬尼拉飛航情報區進入台北飛航情報區的航班，因航路遭軍演阻隔，由航管以雷達引導航機避開危險區。

此外，由於上午為離場高峰，受臨時危險區影響，為確保飛航安全，台北飛航情報區所有國際離場及到場航班，皆依規劃的替代航路飛航，惟航機仍需繞道飛航或於外站地面等待起飛，截至30日中午12時，國際線尚無航班取消，部分過境航班則取消飛越。

至於國內線截至中午，金門航線已取消29架次，馬祖航線取消7架次。民航局表示，由於軍演期間，除金門、馬祖終端空域受影響，航空公司另考量航班起飛後無法即時返航，因此金門航線原訂65架次、取消60架次，另有14架次延誤，受影響旅客近6千人；馬祖航線則原訂14架次、連同軍演前取消2架次，共取消16架次。

民航局已協調航空公司於演習結束後，增開金門航線加班機10架次，含原表訂航班採延誤航班處理，預計演習結束後，金門航線可飛航26架次；馬祖航線因演習結束已逾末班機時間，民航局已請航空公司調度運能，於31日加開班機疏運旅客。 (編輯:柳向華)