中共環台軍演 日：台海和平穩定對國際至關重要

（中央社記者戴雅真東京31日專電）共軍在台灣周圍舉行大規模軍演，日本政府今天正式表態。日本外務省表示，該行動升高了台灣海峽的緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要。

日本外務省發表發言人北村俊博的談話指出，政府認為這一系列軍事演習可能對區域穩定造成影響，並再次強調，日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話，以和平方式解決。

日本政府同時表示，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本至關重要，對整個國際社會同樣具有重大意義。日方將持續以高度關切的態度，密切關注相關動向。（編輯：田瑞華）1141231