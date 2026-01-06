中共環台軍演！歐洲議會議員團譴責：很挑釁

▲歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）（前排左三）率歐洲議會議員團訪台。（圖／外交部）

[NOWnews今日新聞] 歐洲議會議員團今（6）日上午赴總統府會見總統賴清德，歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席凱勒（Michael Gahler）在致詞時表示，要譴責中國在上週舉行軍事演習，這是非常挑釁、且讓人不能接受，希望能持續維持和平。

歐洲議會議員團一行10人於4日至9日訪問台灣，由歐洲議會友台小組（European Taiwan Friendship Group）主席凱勒擔任團長，偕歐洲議會人民黨團（European People’s Party）議員來訪，而這也是歐洲議會今年第一個訪台團。

凱勒在致詞時表示，過去習以為常、現在確定的事情已逐漸消失，這種時刻，不論是地理位置為何，穩定的民主國家要站一起、攜手共同合作，而這也是為什麼他們要站出來發聲，支持台海和平現狀的原因。

凱勒提到，海峽另一岸有許多做法，希望破壞現狀，因此他們認為，維持現狀是如此重要，把它當成優先事項，所以各國國會及歐洲議會都發出聲明。他說，台灣海峽是國際海域，許多國家派遣軍艦、船艦通過台灣海峽，表明不接受單方面改變現狀作為。

凱勒指出，要譴責中國在上週舉行軍事演習，這是非常挑釁，且讓人不能接受，希望能持續維持和平。

凱勒提到，台灣及歐洲都遇到電纜被截斷，而除了安全以外，還包含政治決策等地方，希望能與台灣交流，同時也希望拓展貿易、科學、健康、醫療等合作，期待與台灣的對話。

