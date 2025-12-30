中共環台軍演「殺雞儆猴」高市早苗？日媒：台灣議題碰撞才剛開始

國際中心／程正邦報導

國際專家認為，中共這次環台軍演實彈射擊，是測試美日聯盟的底線。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

台海周邊的實彈轟鳴聲，不僅是軍事上的施壓，更是一場精心策畫的跨國政治陽謀。當共軍的火箭彈落在台灣24浬線周邊時，國際觀察家普遍認為，這場代號「正義使命-2025」的演習，其真正的「座席嘉賓」除了華府的川普，更包括了東京的鷹派首相高市早苗。

日本首相高市早苗。11月她在國會答詢時，不願承諾會維持「非核三原則」。（圖／翻攝自X平台 @XHNews）

「高市內閣」踩紅線？北京藉演習大玩殺雞儆猴

根據日媒《共同社》的深度分析，北京此次發動大規模軍演，核心動機之一在於對日本首相高市早苗進行「政治警告」。高市早苗上任後，其鮮明的親台立場與強硬的國防主張，早已讓北京深感芒刺在背。報導指出，中方正採取「殺雞儆猴」的策略，藉由對台灣實施海空封鎖演練，向日本示警：若東京持續深化與台北的實質關係，甚至干涉台海事務，日本周邊的安全環境將隨之惡化。

這場演習不僅針對日本，更具有牽制美國與歐洲勢力染指台海的戰略意圖。北京試圖透過展示其在第一島鏈的實戰能力，告訴國際社會：台海議題是中國的「紅線」，不容外部力量置喙。

美國總統川普29日與以色列總理納坦雅胡會後，被問及中共繞台軍演，他試圖淡化事態嚴重性。（圖／翻攝自X平台 @LePapillonBlu2）

從APEC會晤到「台灣有事」：日中關係的冰與火

回溯中日關係近期的動盪，高市早苗的作風顯然觸動了北京最敏感的神經。高市早苗在10月初曾表達希望與習近平進行首腦會談，但中方對她過去參拜靖國神社以及與總統賴清德會面的紀錄持高度戒心。儘管雙方在10月底最終達成會晤並重申「戰略互惠關係」，但這層薄冰很快就破裂。

高市早苗隨後在社群媒體高調發布與台灣APEC代表林信義的合照，並在11月的國會質詢中，再度引用已故首相安倍晉三的名言「台灣有事即日本有事」，這番強硬表態徹底激怒了北京。一名曾協助安倍晉三策劃對中政策的外務省前幹部對《共同社》表示，目前高市內閣尚未展現出清晰且穩定的對中策略，雙方在台灣議題上的碰撞恐怕才剛開始。

總統賴清德與國防部視訊，聽取中國圍台軍演最新情勢報告（圖／翻攝自賴清德臉書）

美日同盟的考驗：川普與高市的連動效應

除了日本，這場軍演也同時演給重返白宮的川普看。美國前助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）分析，北京正透過武力展現，測試川普對於維護區域盟友承諾的底線。對北京而言，若能透過演習迫使日本在台灣問題上退縮，便能有效削弱美日同盟在印太地區的聯防戰力。

隨著軍演在實彈射擊中達到高潮，日本自衛隊也加強了對石垣島及與那國島周邊的監控。日方軍事專家指出，解放軍正試圖將「跨越中線」與「領海近迫」常態化，這將迫使高市內閣必須在經濟互惠與國家安全之間，做出更艱難的抉擇。

國防部情次室次長謝日升中將說明共軍圍台軍演D2掌握狀況。（圖／翻攝畫面）

專家視角：模糊的對中政策恐加劇衝突風險

對於日中關係的未來，日本外交圈普遍感到憂心。外務省前幹部指出，穩定兩國關係需要具備高度的戰略定力，但高市早苗目前的表現更傾向於意識形態的輸出，而非戰略上的布局。在缺乏明確溝通管道與互信的基礎下，台灣議題將持續成為引爆日中外交戰爭的火藥箱。

