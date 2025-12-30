中共環台軍演 盧秀燕：強烈反對、嚴厲譴責

（中央社記者郝雪卿台中30日電）中共昨天宣布對台軍演，台中市長盧秀燕今天表示，任何危害2300萬人民生命財產的行為，「都予強烈的反對、嚴厲的譴責」，並呼籲總統賴清德盡速化解兩岸僵局。

共軍東部戰區昨天宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，今天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊；國防部成立應變中心啟動立即備戰操演。

盧秀燕上午主持市政會議前接受媒體聯訪時說，對於共軍的環台軍演予以嚴厲譴責。

她表示：「戰爭不能帶來和平，軍演只會撕裂彼此信任及感情，任何危害2300萬人民生命財產的行為，都予以強烈的反對、嚴厲的譴責。」

盧秀燕也呼籲賴總統，「以人民為本、以和平為念，盡速化解兩岸僵局，而不是繼續的對立」。（編輯：黃名璽）1141230