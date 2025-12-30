中共環台軍演「目標觀眾」不是台灣？ 美前官員揭背後真相

美國總統川普對中共的軍演表現得相當淡定，但美國前助理國務卿指出，這場軍演的「主要觀眾」其實並非台灣人民。（翻攝新華社官網）

解放軍29日突環台軍演，引發台海緊張，國防部也證實，今（30日）自上午9時起，共軍福建地區遠火部隊針對其所劃設的北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在台灣24浬線周邊。對此，美國總統川普對此表現得相當淡定，不過，美國前助理國務卿指出，這場軍演的「主要觀眾」其實並非台灣人民，而是演給川普、日本與美國政府看的。

根據《BBC》報導，中共近日在台灣周邊展開為期2天的實彈軍演，川普（Donald Trump）在記者會上被問及此事時，態度顯得不以為意，表示「我跟習近平主席關係非常好，他沒跟我提過任何關於演習的事，當然，我有看到相關消息。」同時試圖淡化北京軍事行動的威脅感，並認為這只是區域內的常態性活動，「不，我沒什麼好擔心的。他們在那一帶搞海軍演習都搞了20年了。

雖川普表現輕鬆，但美國前助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）則分析指出，本週這場軍演的「主要觀眾」其實是美國、川普和日本，而不是台灣人民。謝淑麗認為，這是北京對美國近期宣布大規模軍售案所表達的「憤怒與決心」，而美國這次提供的110億美元武器方案，還涵蓋了能打擊中國本土的進攻型裝備，此舉觸動北京的敏感神經。

謝淑麗表示，美國內部也存在擔憂，認為川普對防衛台灣的承諾可能不如前幾任總統堅定，指川普傾向採取一種「交易式」（transactional）的政策，未來恐會為了換取貿易或經濟利益，而願意減少美國對台灣的部分承諾。另外「太平洋論壇」（Pacific Forum）副研究員尼爾（Alexander Neill）也向《BBC》表示，解放軍正藉此展示海空作戰能力。

