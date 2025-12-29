[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

中共今日宣布展開「正義使命-2025」演習，公告演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。童子瑋議長表示，難以想像國民黨要如何面對元旦時升上的中華民國國旗。

中共環台軍演 童子瑋：國民黨如何面對元旦升旗？（圖／翻攝路透社）

童子瑋說，過幾天就是元旦，許多的政治人物跟國民，都會趁著一年的開始舉辦活動，也會對著中華民國國旗致意。他提到，當天空中飄揚的不只是國家的旗幟，可能還有繞台的軍機時，我們該用什麼心態面對中共，以及面對我們的國家。

童子瑋強調，這幾年下來，他看見國民黨越來越在乎中共，卻越來越不在乎中華民國，反而是民進黨從蔡英文總統到賴清德總統，連結台灣本土意識跟中華民國派，以強化自身實力，展現了守護國家的決心。

童子瑋說，賴總統說過最有力的一句話是「我們不一定要同黨，但一定要同一國。」當兩天後就要跨年，在元旦升旗的時候，他心中有一個真實的疑問，國民黨能心安理得面對他們的初衷，找回對國旗的認同，屏棄黨派之爭、回到守護國家的陣線嗎？

