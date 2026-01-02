中共環台軍演、管碧玲高檔會館餐敘 國民黨團：應比照當初質疑薛香川標準請辭

海委會主委管碧玲（前者）。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

兩岸關係緊張，中共去年12月30日再發動圍台軍演，國軍升高戰備，卻傳出海洋委員會主委管碧玲與海巡署長張忠龍隔天中午於高雄高級婚宴會館餐敘。立院國民黨團今批，海巡「前方吃緊」，高官「後方緊吃」，情何以堪？

國民黨團要求管碧玲負起政治責任請辭，行政院與海巡署也應說明，在高層餐會期間，是否出現指揮真空狀態？

黨團副書記長林沛祥質疑，賴政府不斷強調「中共威脅嚴峻」，但政府官員卻在關鍵時刻，傳遞「一切如常、無需緊張」的訊號，在台海緊張時刻，政府官員的麻木與懈怠相較對岸軍演，更令國人感到不安。

國民黨立委洪孟楷表示，連幕僚都覺得不妥建議延期，但管碧玲執意「行程正常」，第一線海巡弟兄頂著大風大浪監控中共軍艦，結果後方大官們，齊聚頂級婚宴會館餐敘，有把第一線官兵弟兄的辛勞放在心裏？

國民黨立委牛煦庭指出，因應台海越來越嚴峻狀態，海巡儼然成了第二海軍，但面對中共環台軍演，只有國軍、海巡弟兄基層禁休召回，國安高層辦婚禮，海委會主委辦餐敘，顯然國安高層不把軍演當一回事。

牛煦庭質疑，當初馬政府時期行政院秘書長薛香川因八八風災期間陪父親吃飯，遭民進黨砲轟下台，如今民進黨這群人竟有人說社會大眾對管碧玲的批評是認知作戰？

