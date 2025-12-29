中共環台軍演 航港局祭4大應變措施確保航安

中共今天(29日)起，再度於台灣周邊海域進行環台軍演，交通部航港局隨即啟動應變，包括發布航行警告訊息、監視船舶動態、加強橫向聯繫通報以及密切掌握各商港運作情形等4大措施，以確保台灣周邊海域船舶安全。

航港局目前評估中共軍演的海域範圍尚不致影響台灣各商港船舶進出。29日下午也已透過海岸電台及海事中心發布航船布告等航行警告訊息，請航行船舶加強瞭望及避讓；同時呼籲周邊海域船隻注意接收海岸電台及海事中心推播訊息，避免進入中共軍演區域，以確保航行安全。

此外，共軍演習期間，航港局也將24小時監視周邊海域船舶動態，提醒周邊船舶遠離軍演區域，以維護航行安全；同時密切關注共軍演習動態，並與海巡署密切聯繫，即時更新訊息，且會同港務公司密切掌握各商港運作情形，即時應處。