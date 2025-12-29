中共環台軍演 衝擊我多數航路 影響旅客逾10萬人

中國民航單位今天(29日)上午7時30分發布飛航公告(NOTAM)，明天8時至18時將於台海周邊劃設7處臨時危險區，進行火箭發射演習(ROCKET FIRING EXERCISE)並禁止航空器進入。對此，我方交通部民用航空局傍晚表示，中共此舉已衝擊台北飛航情報區(FIR)多數航路，影響國內外旅客逾10萬人。

民航局指出，台北飛航情報區共有14條國際航路及4條國內航路，中共劃設的7處臨時危險區涵蓋大多數台北FIR航路，國際線僅東北面往返日本之R595、R583及M750不受影響，其餘在演習期間皆無法使用；國內線雖本島航線及澎湖、七美、望安、綠島及蘭嶼等離島航線不受影響，但往返金門、馬祖之航路遭阻隔，公告時段內之航班將無法飛航。

民航局嚴厲譴責中共此等粗暴的挑釁作為，並強調，依據國際民航組織規定，任何影響航路使用的演習活動，至遲應於7日前發布飛航公告，且實務上亦須先與受影響之飛航情報區進行溝通協調。中國僅在1天前逕自發布公告，已嚴重違反國際規範及飛航慣例；且如此大規模干擾國際航路及區域空域使用之作為，棄飛航安全及廣大民眾權益於不顧。

根據民航局統計，30日8時至18時之間，表定航班包括國際離場約296架、國際到場約265架、過境約296架，合計約857架，受影響旅客人數逾10萬人；國內線金門、馬祖(南、北竿)等機場受影響航班金門65架次、馬祖14架次；另航空公司考量明日一早航班起飛後受演習影響無法即時返程，總計取消金門68架次、馬祖16架次，受影響旅客約6千人。

為確保空中交通安全，民航局對於國際航班離到場及過境，將使用航管引導方式避開危險區或發布替代航路以為因應；航管單位並將視明日演習實際狀況，適時啟動「流量管制」；國內金門馬祖因航路完全受阻，已協調航空公司於演習結束後以加班機因應。

民航局同時要求各航空公司，若航班有取消或延誤情形，務必透過簡訊、官方網站或App主動通知旅客；同時呼籲計畫於30日搭機的旅客，出發前務必先查詢航空公司官網或App確認最新航班動態，或留意機場電子看板與廣播資訊，以便妥善安排行程。

此外，交通部也說明，將持續嚴密監控情勢，與國防部通力合作，以「安全第一」為最高原則，全力維護區域交通運輸順暢，保障民眾生命財產安全。