中共環台軍演 陳其邁：亞太安全最大破壞者

[NOWnews今日新聞] 針對中共解放軍在台海周邊實彈軍演，高雄市長陳其邁今（29）日表示，中共這種環台的演習近年來已經有七次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，同時也可以說是在整個亞太地區安全的一個最大的破壞者。

陳其邁認爲，此舉不僅違反了國際規範，更重要的是不斷透過這種片面改變現狀的意圖，來影響整個亞太地區的軍力平衡，這是國際社會所不容許的行為，所以我們在這邊也給予最嚴厲的譴責。

陳其邁也呼籲立法院，應該要盡速通過增加國防的預算來捍衛台灣的安全，否則一方面中國加大對台的武力施壓，國會卻把防衛的力量綁手綁腳，這並不會獲得人民的支持。所以真的是希望說，藍白盡速對於相關的防衛預算進行審查，來共同捍衛國家的安全，這是非常非常重要的。

陳其邁也指出，中國對台灣的野心跟企圖，不管是在軍力的增加，同時也透過各種包括外交或者各種形式的打壓，所以我想國人也必須很清楚認識到，在整個國家的防衛，應該要靠我們自己能有強大的國防，才能維持台灣的安全。

