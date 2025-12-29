中共環台軍演 陳其邁：藍白應儘速通過國防預算

高雄市長陳其邁呼籲立法院藍白儘速通過增加的國防預算，以捍衛國家安全。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北、上海雙城論壇昨天剛落幕，中國解放軍今(29)日立即針對台灣進行突襲式環台軍演，明日還將在台海周邊演習，高雄市長陳其邁表示，應給予最嚴厲的譴責，並呼籲藍白儘速通過增加的國防預算，以捍衛國家安全。

陳其邁今天下午出席鳳山醫院二期醫療大樓啟用典禮，被問及中共環台軍演，陳其邁表示，中國的環台軍演近年來已經有7次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，也可以說是整個亞太地區安全最大的破壞者，不僅違反了國際規範，更重要的是不斷的透過這種片面改變現狀，意圖影響到整個亞太地區的軍力平衡，這個是國際社會所不容許的行為，我們在這邊也給予最嚴厲的譴責。

陳其邁同時呼籲立法院，應該要盡速通過增加國防的預算來捍衛台灣的安全，否則中國加大對台的武力施壓，國會卻把防衛的力量綁手綁腳，他想這個不會獲得人民的支持，所以希望藍白儘速的對於相關的防衛預算儘速審查，來共同捍衛國家的安全，這個非常非常的重要。

陳其邁強調，中國對台灣的野心及企圖，不管是軍力的增加或透過各種包括外交、各種情勢的打壓，國人也必須很清楚認識到國家的防衛，應該要靠我們自己能夠有強大的國防，才能夠維持台灣的安全。

