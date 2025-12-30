中共環台軍演！130架次共機全面擾台「創單日次高」 90架次越台海中線

共機擾台架次創下新高。圖／國防部

中共解放軍東部戰區29日突宣布舉行「正義使命-2025」環台軍演。國防部指出，29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機130架次，僅次於2024年中共軍演時單日153架次擾台紀錄，創下歷史次高。

國防部上午9時公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，指出自29日上午6時自30日上午6時，偵獲共機130架次，其中逾越台海中線進入北部、中部、西南及東部空域共90架次。此外，還有共艦14艘、公務船8艘，以及1顆中共空飄汽球持續在臺海周邊活動。

根據國防部公布的航機示意圖，有60架主、輔戰機及無人機在台海中線附近活動，其中44架次逾越台海中線，在我國北、中部空域，同時近日我西南空域。29上午7時20分至晚間8時，則有24架次中共戰鬥機、轟炸機及輔戰機在我國北部防空識別區外圍徘迴。

29日上午6時40分至傍晚6時55分，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機共計42架次，在我國西南空域大範圍活動；東部空域也發現4架共軍戰機、轟炸機，於29日下午1時55分到傍晚5時徘徊。

此外，29日下午3時30分也於基隆西北方59浬外海，發現1顆中共空飄氣球，高度約29000呎，並於4時10分消失。

國防部強調，面對共機、共艦擾台，國軍已運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與因應。

然而，此次130架次共機擾台，僅次於2024年「聯合利劍-2024B」軍演時153架次的紀錄，創下單日共機擾台次高紀錄。



