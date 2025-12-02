中共用《孫子兵法》對台混合戰 蕭美琴揭心理戰3招：想讓台灣社會消音

記者劉秀敏／台北報導

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）節目專訪（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）專訪時指出，中共引用《孫子兵法》不戰而屈人之兵」的概念，設計許多混合戰術，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服。蕭美琴更解析中共心理戰三個關鍵領域，包括詆毀民主制度、人身攻擊、分化台美關係，目的是為了迫使台灣屈服。

蕭美琴日前接受美國媒體「戰情室」節目共同主持人暨駐白宮特派員Natalie Winters專訪。該節目主要透過Rumble、Real America's Voice等網路平台播出，本次專訪提到地緣政治、兩岸關係、國防自主、台美關係及對美投資等議題，訪談內容已於台灣時間12月1日播出。

廣告 廣告

專訪中，談及對混合戰、網路、資訊、心理攻擊等手段所造成的影響及目前局勢的看法。蕭美琴坦言，這是一個非常嚴峻的局勢。台灣確實處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，從1996年舉行首次民選總統選舉以來，軍事威脅就一直持續存在，中國從未放棄使用武力，他們不斷迅速擴大軍事力量，強勢主張自身的立場，不只是對台灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力。

蕭美琴指出，另一個非常重要的面向就是混合戰，中國引用《孫子兵法》中「不戰而屈人之兵」的概念，設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服，這不但已經發生，而且還正在持續進行中。

蕭美琴直言，台灣社會是世界上遭受網路攻擊最嚴重者之一，幾年前她還在華府任職時，發生殖民管線（Colonial Pipeline）公司遭網路攻擊的事件，導致石油和天然氣無法輸送到許多美國家庭和汽車，時值COVID-19疫情期間，許多人都在家工作，對旅行、工作和經濟所造成衝擊；最近歐洲也發生針對機場、航管系統的網路攻擊，幾週前她在布魯塞爾，發現不久前布魯塞爾機場也因為無人機導致封鎖、關閉，嚴重擾亂當地居民的日常生活。這些手法出現在世界各地，以混合式攻擊影響人民生活和安全；在台灣也是，包括醫療系統、醫院、關鍵基礎設施及政府機構一再遭到攻擊，這樣的狀況持續上演。

「除此之外，還有心理戰的威脅。」蕭美琴認為，中共的目標一直很明確，在心理戰方面持續著重三個關鍵領域：首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，設法在台灣社會散播對政治體制的不信任；其次是攻擊他們視為對其世界秩序觀構成威脅的個體，中國不斷對她和賴清德等人進行人身攻擊，甚至將一些人士列入通緝名單，其中包括倡導全民國防和自我防衛的立法委員，這些心理戰技巧也被用來試圖使台灣社會消音，壓制其政治立場的反對聲浪；第三是分化台灣和美國，以及分化台灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，台灣沒有朋友，台灣被孤立的敘事。

蕭美琴直言，這是非常典型的霸凌手法，就像學校裡的霸凌，不能交朋友，沒人會挺身而出；被孤立，非常孤單，無法參與其他孩子的活動。將台灣邊緣化，讓台灣在國際社會中被孤立；無法出訪他國，無法加入國際組織，也無法為全球公共衛生做出貢獻—儘管台灣是最早試圖向世界衛生組織示警 COVID-19 病毒及潛在全球大流行的國家之一。

蕭美琴強調，中國所有限制以及試圖分化的行為，目的是為了迫使台灣屈服，這些都在持續進行中，中國已取得進展。但是，台灣當然會繼續抵抗，並積極提升媒體識讀教育以辨別事實與假訊息，強化對政治制度、軍隊、政府以及人民之間的信心，以及強化與美國的夥伴關係，防止中國分化或孤立台灣，雖然還有很多工作要做，但相信以台灣的決心加上各方的協助，將會有良好的進展。

至於中國目前的行動與俄羅斯入侵烏克蘭前是否相似？蕭美琴表示，在俄羅斯入侵烏克蘭前夕，中俄兩國領導人會面並宣布建立「無上限夥伴關係」，許多跡象顯示，他們正操弄同一套劇本，剛才提到的所有混合戰手法，包括網路攻擊、假訊息、滲透台灣社會及政治操弄，全都持續進行中。此外，也有跡象顯示中國正進行極具針對性的軍事演習與軍備擴張，這對區域穩定構成極度危險的威脅。

蕭美琴指出，正因如此，台灣對此保持高度警戒，正在與時間賽跑，強化國防，以嚇阻並避免發生任何衝突。當看到烏克蘭人民飽受痛苦和磨難，也看到處於衝突地區的人民受苦受難，絕不希望看到這種情況發生在台灣或區域內人民身上。她並再次向所有利害關係者強調，任何企圖以入侵、戰爭、併吞或使用武力解決政治分歧的行為都不被容許，這是當前的優先要項。

更多三立新聞網報導

想過美國何時出兵助台？蕭美琴「全力防止假設發生」 證實美軍協訓台灣

「和平沒有時間表！」蕭美琴駁斥「兩岸2030終局」：強化實力是嚇阻一環

蕭美琴助選／藍白整合前最後100天 新北內參民調一指標蘇巧慧急追李四川

蕭美琴登板助選／民進黨台中新北提前起跑 戰貓蕭美琴扮輔選發動機

