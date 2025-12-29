中共發動圍台軍演 卓榮泰喊話北京停止所有演習：窮兵黷武只會引發不滿

記者盧素梅／台北報導

中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名在我國周邊實施針對性軍事演習，對此，行院長卓榮泰表示，卓榮泰下午出席115年「文化新世代：幣不可少，體驗更好」記者會前受訪時，針對中共發動圍台軍演指出，中華民國政府嚴厲要求中共當局應該停止所有演習，如此的窮兵黷武武力恫嚇，只會引起國人跟國際社會不滿。其次，凡在我中華民國台灣空域海域自由合法往來的本國及國際航空器船舶，中國當局都應該保證其安全，不受任何危險威些否則中國必將成為國際公敵。

卓榮泰並指出，至於刻意挑在國民黨立委集體出訪之後及台北上海雙城論壇之際，刻意舉行這種惡意的演習，正足以證明兩件事情，第一中國正無所不用其極用盡各種手法在分化我們造成我們社會對立，國人必須明察必須冷靜；第二這樣的行為在我們看來，無論是附和其九二共識一國兩制的任何投降式行為，都將自取其辱，任何認為中國還有善意的幻想也終將破滅

徒勞無功。

卓榮泰強調，希望國人真正體會到唯有團結沒有敵人，唯有實力才有和平，朝野各界一致把中央政府總預算及國防特別預算

，嚴審通過國家才有實力社會才有團結。

