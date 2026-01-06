中共發動圍台軍演 國安局曝三大動機與操作手法

國安局長蔡明彥本周三應立法院國防及外交委員會邀請，將安排「 中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為 」專案報告，並就中共軍演動機、演習期間對我複合式威脅樣態進行解析。根據報告內容，中共圍台軍演主要有「反制國際民主友盟挺臺」、「轉移中共內部問題焦點」、「渲染軍力未受肅貪影響」三大動機，另外有「操作軍事與灰帶施壓恫嚇」、「運用多元手法遂行認知作戰」、「發動網駭侵擾我政府機構網路」等三大手段。

根據國安局送交立院報告指出，大陸圍台軍演主要的三大動機主要有三:

一、反制國際民主友盟挺臺

中共持續擴增對臺外交、軍事、法律、經貿、認知戰等複合式脅迫，美、歐、日、G7等民主國家相繼聲明，反對使用武力或脅迫手段改變臺海現狀。日本首相高市早苗去年11月7日更首度在國會闡明日本因應「臺灣有事」立場，反映臺海安全牽動印太區域及國際秩序穩定。去年底中共發動對臺「無預警」針對性軍演，具有在國際場域反制民主友盟挺臺之政治意圖。

二、轉移中共內部問題焦點

當前中共國內經濟動能疲弱，去年1至11月投資衰退2.6％、外商投資減7.5％；加上青年失業率高、勞工欠薪陳抗升溫（11月欠薪陳抗近250件，較10月增加逾40％），導致社會治理等風險升高。

美國戰爭部在《中國國軍力報告》中即示警，「中共似以涉外鬥爭，轉移國內經濟困境責任」。中共舉行對臺針對性軍演，可將民眾對國內經濟挫折、社會失序失序等不滿，引導至「抗擊外部勢力干涉」之民族主義情緒，藉以延續去年「紀念抗戰」等3個80週年、《聯大2758號決議》等「一中」敘事包裝對臺軍演行動合理性。

三、渲染軍力未受肅貪影響

去年中共全國「兩會」後，習近平擴大整肅其嫡系「福建幫」系在軍中貪腐網絡，並於10月「四中全會」前開除中央軍委副主席何衛東、軍委政治工作部主任苗華等9名上將黨籍及軍籍。

該案牽連全軍約2/3上將，中央軍委會亦由「20大」時7人減目前4人。此外，這波軍中整肅導致大量中、少將遭調查及懲處，軍內職位懸缺「以低代高」，引發代際斷層疑慮，連帶影響三大戰區實彈考核、全軍戰略演習等年度大型操演。

中共刻意藉「9‧3」閱兵渲染核威懾，以及吹捧「福建號」、「四川號」等新式船艦戰力，並且推進「遼寧號」、「海南號」等編隊從事西太平洋及南太平洋遠航，渲染軍力建設成果。年末更由新任東部戰區司令員楊志斌實施對臺針對性軍演，謀對國內、外展現解放軍戰力不受查貪行動影響。

貳、演習期間複合式威脅樣態

一、操作軍事與灰帶施壓恫嚇

中共刻意以中、英公告軍演，渲染在臺灣周邊開設7處海空禁航區，並規劃實彈試圖干擾我國際及國內航運安全。軍演期間中，共動員共軍機艦、海警等兵力，同步對我本島及外島進行所謂「圍臺」」施壓。

另外，東部戰區分階段報導「封鎖」、「打擊」、「登陸」等不同演練課目，宣傳相關封控行動可阻止美、日外援，另共軍朝我周邊海域實射「PCH-191」多管火火箭，且公布影片進行宣傳，謀擴增對我恫嚇效果。

二、運用多元手法遂行認知作戰

演習期間，中共運用官媒渲染、影片剪接、AI生成造假、盜用帳號、學者附和、網路水軍推宣等手法，擴大爭訊操作。根據國安情報團隊蒐報，去年12月29日至今年1月2日，中共傳散於網路社群平臺爭訊計1萬9千餘則，其中異常帳號計799組，集中在「TikTok」、「臉書」、「Threads」、「X」等平臺，炒作「疑美」、「疑軍」、「疑賴」等論調。

相較過去軍演，此次尤置重運用「AI生成影音」以及「國際外宣」，企圖藉爭訊操作，削弱國人對自我防衛信心並弱化國際友盟挺臺立場。

三、 發動網駭侵擾我政府機構網路

去年以來，印太國家、北約及歐盟網安機構與情報單位，已多次指出，中共係全球網路安全威脅主要來源。中共網軍對我資安侵擾逐年上升，尤在共軍對我海空侵擾、重要演訓等時機，同步發動網駭攻擊，伺機干擾我資安環境與社會民心。

據我國安情報團隊統計，中共網軍鎖定我政府機關網路服務，擴大資安侵擾行動行動，演習首日侵擾高達約208萬次，較前1日（約154萬次上升）；演習第2日再增至約209萬，其中以解放軍網軍「APT24」、「BlackTechBlackTech」最為活躍，凸顯中共藉軍演對我網安侵駭之操作模式。

報告最後指出，共軍發動對臺針對性軍演，並加大對我複合式侵擾，不僅影響臺海安全，亦攸關印太地區，甚至全球經濟及供應鏈穩定。鑒於國際民主友盟關切印太及第第一島鏈安全，我國安情報團隊將機先掌握中共軍事動向及印太安全情勢，並加強與友盟情報合，增進早期預警圖像，襄助政府決策及應變整備，以維護臺海安全和穩、守護臺灣民主體制。

