中共發動圍台軍演 川普喊不擔心：不相信習近平會犯台

共軍進行進行圍台軍演引發各國關注，美國總統川普表示中國事先未知會美方，但他不相信、也不擔心中國國家主席習近平會進犯台灣。專家分析共軍環台軍演除了向台灣極限施壓，也是向美國秀肌肉，想要突破第一島鏈的意圖十分明顯。

川普稱共軍例行演習逾20年 中國秀肌肉爭取談判優勢

中國官媒釋出畫面，解放軍以無人機視角俯瞰台北101大樓，東部戰區還發布視頻，標題為「這麼近 那麼美 隨時到台北」，警告意味濃厚。此次共軍進行進行圍台軍演引發各國關注，美國總統川普表示中國事先並未知會美方，同時也重申自己和中國國家主席習近平關係很好，但他不相信、也不擔心習近平會進犯台灣。

廣告 廣告

川普說他不擔心習近平會進犯台灣。圖／CNN、美聯社 、路透社

川普還老神在在地說「中國在那區域進行海上演習已經20年了」，但中國選在年底發動環台軍演，顯然是向美國秀肌肉，意圖在美中談判中爭取更多優勢。

前白宮國安顧問：裴洛西訪台弊>利 使台海更複雜

日本專家分析，共軍5個演習範圍有4處緊貼我國領海的基線，尤其是南側和東側，還顯示了精確的經緯度。加上今日進行實彈射擊，除了是對台灣極限施壓，也是在向美國展示共軍在台灣周邊的作戰能力，特別是在川普政府月中批准歷來最大規模對台軍售之後。

前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）分析，3年前美國前眾院議長裴洛西訪台可說是弊多於利，裴洛西訪台雖具有象徵性政治意義，但實質上並未改變美國對台政策，也未提供新的安全承諾，卻引發北京強烈反制行動，反而使台海安全環境更為複雜。

國際中心／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

嚴厲譴責中共軍演 盧秀燕喊話總統：儘速化解兩岸對立

首位非公民獲獎者！納坦雅胡宣布授予川普「以色列獎」

共軍圍台軍演 花蓮港「空蕩蕩」不見船隻進出