中共發動環台軍演 國防部罕見公布最新監控共軍畫面

面對中共環台軍演，國防部公布空軍F-16型機監控中共殲16型機。國防部提供



中共今（12/29）宣布對台軍演，國防部下午隨即釋出F-16V（Block20）、海軍田單艦監控共機艦畫面。國防部也在下午4時30分舉行臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。

中共幾解放軍東部戰區上午宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，明天上午8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。國防部隨即成立應變中心，並執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主。

田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面（田單軍艦拍攝）。國防部提供

國防部也同步在社群發布「堅韌台灣、堅定守護」短影片，公布三軍備戰影像外，並快速公布空軍F-16V（Block20）監控共機殲16，以及海軍田單軍艦監控共艦安陽艦的畫面，象徵國軍對於敵動態均能有效掌握。

值得注意的是，F-16V（Block20）是透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod）監控殲16，根據過往監控中共「聯合利劍－2024A」演習時所釋出的畫面顯示，F-16在移動過程中仍持續標定共機，雖然軍方已將重要參數資訊遮蔽、裁切，但已顯示強大監控力。

