中共發動環台軍演 小笠原欣幸：疑與「台灣有事」言論有關

日本學者小笠原欣幸。

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從 29 日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命—2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本高市早苗「台灣有事」言論有關，並呼籲給予強烈譴責。

根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命—2025」演習。

施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。

他續指，我國國安局長蔡明彥早在高市早苗發言後的 12 月上旬即預告中國將會發動軍事演習，所以此次演習屬預料範圍。不過，演習時間略有延後，可能與中國軍方其他任務與準備進度有關。

小笠原欣幸也強調，不論演習目的與本質為何，中共此舉本質上是在宣告，他們是台灣海峽及東亞和平穩定重大威脅。雖名義是演習，但實際上仍具武力威嚇性。「持武器威嚇他人，在一般社會中屬違法行為，值得強烈譴責。」

