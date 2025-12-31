中共發動環台軍演 日外務省斥：升高區域緊張局勢

日本外務省痛斥中共軍演升高區域緊張衝突。（圖為日本外相茂木敏充） 圖：翻攝自日本自民黨官網

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍29日宣布要在台海周遭進行代號「正義使命-2025」環台軍演，並於昨日進行實彈射擊，引發國際高度關注。不少歐美國家也紛紛透過聲明表達擔憂，並反對中國單方面改變現狀。日本外務省今（31）日也發聲明，中國軍演是升高台灣海峽緊張局勢的行為，日方已就此向中方表達關切。

對於中國片面在台海發動環台軍演，截至目前為止，已有歐盟、英國、法國、德國、澳洲等多國外交部接連為台發聲，除此之外，不少各國國會議員也透過社群平台為台發聲；菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）與友邦巴拉圭副總統亞力安納也在社群媒體發文關切，並為台灣發聲。

除此之外，日本外務省今日透過聲明表示，近日解放軍在台灣周邊實施的軍事演習，是升高台灣海峽緊張局勢的行為，日方已就此向中方表達關切。

聲明強調，日本政府一貫的立場是，期待有關台灣的問題能透過對話和平方式解決。台灣海峽的和平與穩定，對整個國際社會而言至關重要，日方今後也將持續高度關注相關動向。

