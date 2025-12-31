中共發動環台軍演！ 歐美各國反應曝光：反對片面改變區域現況

中國人民解放軍東部戰區 29 日啟動代號為「正義使命－2025」的環台軍事演習，歐美各國呼籲雙方克制，反對片面改變現況。 圖：翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區29日宣布，要在台海周遭舉行「正義使命-2025」環台軍演，並於昨（30）日舉行實彈射擊，而共軍無預警發動軍演也引發引發兩岸及區域的緊張。對此，不少歐美及周遭國家也紛紛表達擔憂，以下為《NewTalk新聞》整理各國反應。

歐盟

歐盟對外事務部發表聲明指出，中國近期軍演進一步加劇兩岸緊張，危及國際和平穩定。他們表示，台灣海峽和平與穩定對區域及全球安全和繁榮具有戰略重要性。歐盟再次呼籲各方保持克制，避免採取可能升高緊張情勢的行動，兩岸問題應透過對話解決。

歐盟還表示，維持台海現狀攸關歐盟的直接利益。他們反對任何單方面改變現狀的行為，尤其是透過武力或脅迫手段。

英國

英國外交部發言人指出，中國本週在台灣周邊舉行軍事演習加劇兩岸緊張和局勢升高的風險。他重申英國政府立場表示，台灣問題應該由海峽兩岸人民透過「具建設性的對話」和平解決，而非訴諸武力威嚇、動用武力或脅迫。英國政府不支持任何單方面企圖改變台海現狀的行為，也不支持任何可能「破壞現狀穩定」的活動。

法國

法國外交部表示，法方呼籲各方避免任何升高情勢的舉措，並強調台海和平穩定「對全球安全與繁榮至關重要」。

德國

德國對共軍環台軍演表達憂心，認為這些行動正升高緊張局勢、危及台灣海峽的穩定。德國外交部強調，台海和平與穩定對區域乃至全球的安全與繁榮具有戰略意義，任何改變現狀的作為都應以和平方式、並在各方同意下進行，呼籲各方保持克制、透過對話化解分歧。

日本

根據日媒《共同社》引述消息人士報導，針對中國在台灣附近舉行軍演一事，日本已向中方表達關切。

菲律賓

菲律賓駐台代表彭科蓉透過聲明表達關切，並強調各方應以最大程度地克制，避免升高情勢的舉措。

韓國

韓國外交部發言人表示，韓方希望兩岸能夠過對話與合作，朝和平方向發展。而韓國將持續關注相關動態，同時已朝鮮半島和平與穩定為優先，並透過外交努力來促進韓國的國家利益。

美國

美國總統川普表示已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，而且他也不認為習近平會這麼做，所以他一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。

民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史丹頓（Greg Stanton）在社群媒體X發文說，如果中國認為升高軍事演習能嚇阻華府對台支持，那麼顯然誤判美國的決心及美台安全、經濟夥伴日益增強的實力。

共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也透過X發文指出，中國針對入侵台灣演練持續升高，美國必須緊近行動，加速生產支持近期對台軍售，並落實國會授權「總統撥款權」及「台灣安全合作倡議」資金，用於關鍵軍事能力的建設。

