中共發動環台軍演 美跨黨派議員接連發聲挺台

共軍29日宣布發動「正義使命-2025」演習，在台灣周圍舉行大規模軍演，美國跨黨派國會議員接連發文挺台。聯邦眾議員史坦頓（Greg Stanton）表示，若中國認為升高軍事演習能嚇阻美國對台支持，顯然誤判美國決心，他正領導美國國會努力，強化台灣的自我防衛，確保回應北京挑釁。聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾則說，美國必須緊急行動，加速生產支持對台灣的軍售，並呼籲台灣應盡速支持特別國防預算。

中共29日宣布對台軍演，國防部披露F-16V戰機透過「狙擊手先進標定莢艙」監控中共殲16戰機畫面。（圖／國防部提供）

共軍東部戰區於台北時間29日宣布在台灣周邊展開「正義使命-2025」演習，30日在台灣周邊5個公告海空域進行實彈射擊。台灣國防部對此成立應變中心，啟動立即備戰操演。國防部表示，多艘共艦、海警船一度進入24浬鄰接區，海軍與海巡全程並行監控。

外電報導，針對中國解放軍這波環台軍演，日本、歐盟等陸續表達關切。

美國國會跨黨派議員在社群媒體平台X上接連發聲挺台。民主黨籍聯邦眾議員、眾院台灣連線共同主席史坦頓（Greg Stanton）29日發文指出，若中國認為升高軍事演習能嚇阻華府對台支持，顯然誤判美國的決心及美台經濟、安全夥伴關係日益增強的實力。

史坦頓表示，「我們的立場十分明確：台灣人民將透過民主方式決定自己的未來，而非由北京決定，也不是在脅迫下被迫接受。」

他指出，中國這些規模不斷擴大的行動令人深感憂慮，「看起來比較不像例行性的戰備演訓，而較像是預演行動」。

史坦頓還說，身為台灣連線共同主席，他正領導美國國會內的努力，強化台灣自我防衛能力，確保以跨黨派、團結一致的方式回應北京挑釁。他強調，「美國須持續表明，對台灣的侵擾行為，都將面臨迅速且嚴正的回應」。

共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）也透過X發文指出，中國針對入侵台灣的演練持續升高。美國必須緊急行動，加速生產以支持近期對台灣的軍售，並落實國會授權的「總統撥款權」及「台灣安全合作倡議」資金，用於建設關鍵軍事能力。

他並呼籲：「我們的台灣盟友必須擱置黨派分歧，立即全額支持賴總統所提出的特別國防預算，時間已不能再拖。」

同屬共和黨的聯邦眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）發文寫道，美國與台灣同一陣線，「將持續反對脅迫、侵略及威脅區域穩定的行為」。

此外，美國總統川普（Donald Trump）29日被媒體問及共軍環台軍演時表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事。他不擔心局勢，並表示，中國海軍已在區域軍演多年。