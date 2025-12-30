中共發動環台軍演 IPAC發聲譴責：民主國家應採一致威攝行徑 提高侵略者代價

面對中共再度發動環台軍演，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）30日強烈譴責中共行徑，並指此舉在破壞區域和平穩定。 圖：翻攝自Ｘ

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區昨日宣佈，要進行代號「正義使命—2025」環台軍演，今（30）日進行實彈射擊。對於環台軍演，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）今強烈譴責中共行徑，並指種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命—2025」演習，並於今日進行實彈射擊。

施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

面對中共軍演，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）強烈譴責中國人民解放軍近期舉行的環台軍演。IPAC 指出，這次演習動員海、空、飛彈及地面部隊，於台灣周邊多個座標同步展開，模擬包圍、精準打擊及封鎖行動。此舉顯然是刻意升級對台脅迫，更背離了應有的自我克制，情勢發展令人擔憂。

IPAC 表示，這類軍事行動絕非「常態」。種種跡象顯示，中國共產黨正企圖將武力恐嚇常態化，並積極為潛在衝突做準備。此種模式不僅大幅增加誤判風險、破壞兩岸穩定，更威脅到印太地區的和平及全球繁榮。

IPAC 呼籲各國政府採取緊急且一致的行動。民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力，並明確表態：任何進一步的挑釁行動，都將面臨國際社會協同且堅決的回應。

