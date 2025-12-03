中共發動聯合利劍-C軍演「可能時間點」曝光 蔡明彥：不排除任何可能性

記者詹宜庭／台北報導

中國近期針對日本首相高市早苗發動一連串外交與軍事施壓，傳有國安人士指出，中國不排除發動「聯合利劍-C」軍演，時間落在12月13日。對此，國安局長蔡明彥今（3日）表示，每年11月至12月本來就是中共軍演熱季，國安局不排除任何可能性，會料敵從寬，跟國安情報機關、國防部掌握共軍動態，必要時啟動跟國際友盟合作，進行情資交流。

有媒體報導，我國安官員分析，中國國家主席習近平近期發出了決策異常的訊號，12月13日「南京大屠殺國家公祭日」是關鍵時間點，區域各方必須高度警戒，北京是否藉此採取更極端的冒進作為，也不能排除中國發動「聯合利劍-C」軍演的可能性。

對此，蔡明彥表示，國安局會料敵從寬，不排除任何可能性，每年11月至12月本來就是中共軍演熱季，對中共來說，只要把例行的聯合戰備警巡、遠海長訓常態性演習做包裝，再提供一個特定演習代號，就可以變成有針對性演習，所以國安局不排除任何可能性。國安局會跟國安情報機關、國防部發揮聯合情監偵效能，掌握共軍動態，必要時會啟動跟國際友盟合作，進行情資交流，以便來掌握中共相關活動有無任何挑釁的可能性。

