中共發動軍演非偶然 王定宇曝關鍵外部因素：回應國際壓力

[Newtalk新聞] 中共今（29）日突襲宣布對台發動軍事演習，民進黨立委王定宇指出，這並非單一事件，而是中國在多重國際壓力下的政治與軍事反應。他直言，中共此舉不僅無助於區域穩定，反而更加凸顯其以武力威脅周邊國家的本質，並進一步促使第一島鏈國家加強安全合作。

王定宇表示，中國長期以來透過軍事演訓、灰色地帶行動對台灣施壓，試圖影響台灣政治與社會穩定，但近期之所以選在此時發動軍演，與國際情勢變化密切相關。他提及，日本新任首相高市早苗日前明確表示，若中國對台動武，將等同威脅日本存亡，日本將依憲法行使集體自衛權。這樣的立場，對中國而言形同打破其「對台動武不會引發區域介入」的戰略假設。

王定宇說到，中國過去評估對台動武的前提，是能夠避免其他國家介入，但日本立場轉趨明確後，已讓北京的戰略盤算出現重大變化。他強調，中國因此不僅對日本展開軍事施壓，也選擇同步對台軍演，試圖對內展示強硬姿態、對外施加壓力。

他進一步指出，美國近期在國安戰略與軍售政策上的明確表態，同樣讓北京感到壓力。美方不僅持續強化對台安全承諾，並透過國防授權法明確支持台灣與日本、菲律賓、澳洲等國建立更緊密的安全合作網絡。王定宇表示，這使得中國在第一島鏈面臨前所未有的戰略包圍感。

王定宇認為，中共此時透過軍演對內安撫民族主義情緒、對外展示強硬姿態，實際上反映的是內部壓力的累積。他指出，習近平近來在軍中整肅頻繁，多名將領去向不明，顯示政權內部存在不穩定因素，對外製造緊張局勢反而成為轉移焦點的工具。

他強調，這類軍演不僅無法削弱台灣，反而會促使第一島鏈國家與民主陣營加速整合。從日本、菲律賓到澳洲，各國在安全與防衛合作上的連結正持續加深，形成更緊密的戰略網絡。

王定宇最後表示，中國所謂的「正義使命」軍演，實際上既不正義，也無助於區域和平，只會加深周邊國家對其軍事意圖的戒心。他強調，台灣與國際社會必須保持清醒，持續強化防衛能量，才能在動盪的區域情勢中守住自由與民主。

